شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولي: الأرز الأسود يعالج السمنة ويحمي من أمراض القلب والسرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، الخبير الدولي في زراعة الأرز، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، إن الأرز الأسود «الأرجوانى» وجد في مناطق متفرقة من قارة آسيا منذ آلاف السنين، وكان يطلق عليه الأرز المحرم لاقتصار تناوله على طبقة الصفوة والنبلاء آنذاك. وأضاف «طنطاوى» أن هذا الصنف من الأرز يزرع بنفس طريقة زراعة الأرز التقليدية، ويتميز بتحمل الاحتباس الحرارى وارتفاع درجة الحرارة وقلة المياه أكثر من الأنواع الأخرى، وتتم زراعته في مناطق متفرقة من محافظة كفر الشيخ.

وأضاف «طنطاوى» أن الأرز الأسود له فوائد صحية مذهلة في الوقاية من السمنة، حيث يساعد على فقدان الوزن بصورة مذهلة، لما يحتويه من نسبة عالية من الألياف الطبيعية تتسبب في الإحساس بالشبع بسهولة، كما يحتوى على عدد منخفض من السعرات الحرارية، وكل 100 جرام منه تحتوى على 337.2 سعر حرارى فقط، ما يساعد على تقليل السعرات الحرارية بالجسم والتحكم بها، وبالتالى التحكم في السمنة والتقليل منها على المدى الطويل، بالإضافة إلى أنه يحتوى على كمية كافية من الكربوهيدرات تكفى لسد احتياج جسم الإنسان منها وتغذيته بقية اليوم.

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وأشار إلى أن الأهمية الغذائية للأرز الأسود تعود إلى تميزه بارتفاع نسبة البروتين فيه مقارنة بالأرز الأبيض، حيث يحتوى الأسود على نسبة 8.8% من البروتين مقارنة بـ5.5% للأبيض، وارتفاع نسبة الدهن إلى 1.2% في الأرز الأسود مقارنة بـ نصف في المائة في الأرز الأبيض، بينما ينخفض محتوى الطاقة في الأسود بـ 337.2 ك/ كالورى، مقارنة بالأبيض بـ357.3 ك/ كالورى للأبيض، فضلا عن انخفاض محتوى الأرز الأسود من الكربوهيدرات مقارنة بالأرز الأبيض. وترتفع نسبة المعادن من المغنسيوم والصوديوم والزنك والمنجنيز والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس والسلينيوم في الأرز الأسود بنسبة تصل إلى الضعف في معظم هذه العناصر المعدنية بالأبيض. ويحتوى الأسود أيضًا على العديد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين (ب1)، (ب2)، وفيتامين حمض نيكوتينيك، كما يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية، مثل الأنثوسيانين والفينولات الكلية والفلافونيدات وDPPH.

ولفت الخبير الدولى في الأرز إلى أن الأهمية الصحية للأرز الأسود تكمن في أنه يعمل كمضاد قوى للأكسدة، حيث يعد مصدرا جيدا وقويا لمضادات الأكسدة، خاصةً الأنثوسيانين.. والأنثوسيانين بدوره يمنع ضرر الجذور الحرة في الجسم، ويحمى من الإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض القلب والالتهابات وأمراض السرطان المختلفة، فالأرز الأسود يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مشابهة لتلك التي نحصل عليها من العنب البرى والتوت البرى، وذلك مقارنةً بأنواع الأرز المختلفة الأخرى. ويساعد الأرز الأسود في إزالة السموم من الكبد، ومحاربة الأكسدة والسموم في الجسم، ويساهم تناول الأرز الأسود في منع تصلب الشرايين، وله تأثير قوى وفائدة كبيرة لصحة القلب، ويعمل على الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتناوله يخفض كثيرًا من نسب الوفيات الناتجة عن مثل هذه الأمراض، فهو يحسن من قدرة وأداء القلب عن طريق خفض الكوليسترول LDL والكوليسترول الكلى.

ولفت «طنطاوى» إلى أن الأرز الأسود يساعد على الوقاية من مرض السكرى، نظرًا لما يحتويه الأرز الأسود من نسبة مرتفعة من الألياف الطبيعية، فهو يستغرق وقتًا أطول للهضم، كما يحافظ على صحة وسلامة الجهاز الهضمى، وأيضًا يحافظ على ثبات نسبة السكر في الدم، وتناوله أثناء اتباع نظام غذائى محدد يساعد أيضًا في الوقاية من مرض السكرى، لأنه يحتوى على نسبة منخفضة جدًا من السكر.

وتابع: «يحتوى على نسبة عالية من الحديد، ونسب جيدة من معادن المنجنيز والمغنسيوم والفوسفور والسلينيوم.. والمنجنيز هو معدن أساسى لازم للجسم لأداء العديد من الوظائف، كما أن عنصرى المغنسيوم والفوسفور معدنان مهمان لأداء العديد من الوظائف اللازمة لصحة الجسم».