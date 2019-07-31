شكرا لقرائتكم خبر عن أكلة حلوة وصحة أحلى.. اعرف فوائد الفول الحراتى على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الفول الحراتى من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الأمراض، حيث إنه يحتوى على فيتامين ب والبوتاسيوم والنحاس والمغنسيوم، وغيرها من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم. ووفقا لما ذكره موقع rd فإن فوائد الفول الحراتى هى:



الفول الحراتى

1: يحتوى الفول الحراتى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة القلب وتحميه من الجلطات وتصلب الشرايين، نظرا لاحتوائه على الألياف الغذائية التى تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

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2: تناول الفول الحراتى يعمل على الوقاية من فقر الدم نظرا لما يحتويه من نسبة كبيرة من الحديد وبعض الفيتامينات الأخرى.

3: يحتوى الفول الحراتى على الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحميه من الاضطرابات ونقص الانتباه.

4: يحافظ على صحة العظام والعضلات ويحميها من الكسور والتهاب المفاصل.

5: يحتوى الفول الحراتى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الاضطرابات وعسر الهضم، كما أنه يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية خصوصا سرطان القولون.