شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب انخفاض سرعة الترسيب أهمها الزائدة الدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من الأطباء عبر الموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، طرق قياس معدل الترسيب وهو مدى سرعة خلايا الدم الحمراء فى الحركة والترسيب خلال ساعة واحدة.

وأوضح الباحثون أن حدوث الالتهاب في الجسم، يسبب تمسك خلايا الدم الحمراء معاً وتندرج بسرعة أكبر من المعتاد إلى أسفل الأنبوب.

أسباب سرعة الترسيب

يتم إنتاج هذه البروتينات التى تسبب سرعة الترسيب من قبل الكبد والجهاز المناعي في ظل العديد من الظروف غير الطبيعية، مثل:

العدوى

أمراض المناعة الذاتية

السرطان

الحمى الروماتيزمية

وأشار الباحثون إلى أن هناك العديد من الأسباب المحتملة لارتفاع معدل الترسيب، ولهذا السبب، يتم اجراء اختبار سرعة الترسيب مع تحاليل أخرى لتأكيد التشخيص، وبعد إجراء التشخيص، يمكن عمل تحليل سرعة الترسيب للمساعدة في التحقق من المرض أو معرفة كيف يعمل العلاج بشكل جيد.

اسباب سرعة الترسيب للمرضى

استمرار النزيف يمكن أن يكون مشكلة للأشخاص الذين، يتناولون أدوية مثل الأسبرين، الوارفارين (الكومادين)، وغيرها من الأدوية التى تسبب سيولة الدم ويمكن أيضاً أن تسبب زيادة النزيف.

فإذا كنت تعاني من نزيف أو مشاكل تجلط الدم، أو إذا كنت تأخذ دواء لسيولة الدم، أخبر طبيبك قبل سحب عينة الدم فى معمل التحاليل.

معدل الترسيب الطبيعى

بالنسبة للرجال

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0-15 ملم في الساعة (مم / ساعة)، أو 0-20 ملم / ساعة للرجال الأكبر سنا من 50 عاماً.

بالنسبة للنساء

0-20 مم / ساعة، أو 0-30 مم / ساعة للنساء الأكبر سنا من 50 عاماً

بالنسبة للأطفال

0-10 مم / ساعة

بالنسبة للأطفال حديثي الولادة

0-2 مم / ساعة

اسباب انخفاض سرعة الترسيب

قد تكون السرعة المنخفضة ناتجة عن: