10 عادات يومية تؤدي إلى الاكتئاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يؤثر الاكتئاب على نحو ١٠% من السكان حول العالم، ويحتل الآن المرتبة الثانية بعد ارتفاع ضغط الدم في قائمة أكثر الحالات المرضية الشائعة.

وعلى الرغم من أن الحزن والبطالة والمرض من العوامل الشائعة لسوء الحالة المزاجية، لكن صحيفة "ميرور" كشفت عن خبراء وأطباء علم نفس بريطانيين أن ١٠ من الأنشطة اليومية المعتادة، مثل ما نأكله ونشربه، يمكن أن يسهم في دفعك للاكتئاب.





١- أخذ المضادات الحيوية

يقول العلماء إن بعض المضادات الحيوية، بما فيها الكينولونات والبنسلين، ترتبط بالاكتئاب، ووجدت دراسة أجريت العام الماضي للمرضى البريطانيين أن تناول دورة واحدة فقط من المضادات الحيوية يمكن أن يزيد من خطر الاكتئاب والقلق بنحو الربع.

ويُعتقد أن تعطيل توازن البكتيريا في الأمعاء يمكن أن يضر الطريقة التي تتواصل بها خلايا الدماغ، لكن يمكن استعادة التوازن من خلال السعي لإنتاج البكتيريا الجيدة بدلا من تناول المضادات الحيوية عن طريق تناول الزبادي والخمائر.





٢- نشاطك على الإنترنت

وجد باحثون سويديون أن النساء اللائي يقضين ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر أو على هواتفهن (بما يصل إلى ١٥٠ ساعة خلال الأسبوع) يشعرن بالاكتئاب، ربما بسبب الحرمان من النوم وعدم التواصل مع أشخاص وجهاً لوجه.

لذلك، لا تتصفح الشبكات الاجتماعية عندما تشعر بالحزن أو عند عدم الرضا عن وضعك الحالي، فما قد تراه سيجعلك تشعر بالأسى على نفسك ويزيد من الاكتئاب.

فكر في إلغاء تنشيط حسابك مؤقتا أو إلغاء متابعة أولئك الذين يجعلونك تشعر بالأسوأ، وابحث عن أكثر الكتب مبيعاً بدلاً من ذلك، فقد أثبتت التجارب أن الذين يقرأون الكتب بانتظام أكثر سعادة وأكثر ارتياحا مع الحياة.





3- أضواء الليل

سواء كان مصدر أضواء الليل إنارة الشوارع خارج المنزل أو التوهج الخافت للتلفزيون، فإن التعرض للضوء أثناء محاولة النوم قد يكون له تأثير سلبي على الدماغ.

ووجدت دراسة لجامعة ولاية أوهايو أن السبب في ذلك أن الأضواء يمكن أن تتداخل مع إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يساعد الجسم على إدراك أنه وقت النوم.

اشتر ستائر تعتيم خاصة إذا كان لديك مصباح شارع خارج نافذة غرفة نومك، وأوقف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية حولك.





4- لا تأكل الخضر؟

أظهرت دراسة أجرتها جامعة كوليدج بلندن أن الذين يتناولون كمية قليلة من الفواكه والخضراوات الطازجة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، لذلك ابحث عن طرق لإضافة المزيد من الفاكهة والخضار إلى الوجبات.

وتساعد المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في المنتجات الطازجة على منع التلف الجذري للخلايا، بما في ذلك تلك الموجودة في الدماغ.

ويقول باحثون إن تناول التوت أو الخضراوات أو ​​السلطة يعزز من الصحة العقلية بالمقدار نفسه الذي يسببه المشي لمدة ١٠ دقائق إضافية لمدة ٧ أيام على مدار ٤ أسابيع.





Advertisements

٥- ملابسك

وجدت جامعة هيرتفوردشاير أن ما نختار ارتداءه يعتمد بشكل كبير على حالتنا العاطفية، وعندما تشعر النساء بالاكتئاب فيكن أكثر عرضة لارتداء الجينز وقميص فضفاض دون ذوق واضح.

ارتدِ الملابس التي ترتبط لديك بالسعادة حتى لو كنت تشعر بالضعف، لأن هناك علاقة قوية بين الملابس وحالة المزاج.

ومن المفارقات أن الدراسات أظهرت أن اللون الأزرق له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية، وخفض ضغط الدم وغرس الهدوء.

6- تدخين السجائر

التدخين يزيد من خطر الاكتئاب بنسبة ٤١%، ووفقا لعلماء قضوا ٦ سنوات في مراقبة ٨٥٥٠ من البالغين المدخنين، فإن النيكوتين يرسل الدوبامين الكيميائي أو الشعور "بالغبطة" في الدماغ ثم ينخفض، ما يجعلك تشعر بالإحباط.

٧- تخطي وجبة الأسماك

أكدت الدراسات السكانية الكبيرة وجود صلة بين انخفاض استهلاك الأسماك وزيادة حدوث الاكتئاب.

وكشفت دراسة نرويجية شملت ٥ آلاف متطوع، أن من يحبون تناول السمك يتمتعون بصحة عقلية أفضل من أولئك الذين لم يتناولوا الأسماك على الإطلاق.

المعروف أن الأحماض الدهنية غير المشبعة في الأسماك تعمل بمثابة عامل استقرار للمزاج، لذا حاول تناول الأسماك الزيتية مثل السلمون، الماكريل، الرنجة، السردين، والتونة الطازجة، مرتين في الأسبوع.

إذا كنت لا تحب السمك فعليك استشارة طبيبك لتناول مكملات بدلا من ذلك، خاصة أن تجربة عشوائية كندية استمرت ٤ سنوات، وشملت ٤٣٢ مريضا، توصلت إلى أن مكملات أوميجا ٣ كانت فعالة مثل مضادات الاكتئاب للمرضى الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب.





8- أقراص منع الحمل

رغم تناول الملايين من النساء حول العالم لحبوب منع الحمل دون مشاكل، لكن هناك أقلية تقول إنه يؤثر على صحتهن العقلية.

وكشفت العديد من الدراسات، بما في ذلك دراسة حديثة من جامعة كوبنهاجن تضم أكثر من مليون امرأة، وجود صلة واضحة بين وسائل منع الحمل الهرمونية والتشخيصات اللاحقة للاكتئاب.

وأولئك الذين يستخدمون حبوب منع الحمل كانوا أكثر عرضة بشكل إجمالي بنسبة ٢٣% للاكتئاب.





٩- الكثير من القهوة

استهلاك الكافيين يؤدي إلى إجهاد عقلك مما يحفز إنتاج الأدرينالين، وهو ما يجعلك أكثر يقظة، ونتيجة لذلك يعاني عدد متزايد من الأشخاص من القلق المزمن ونوبات الهلع والمزاج المنخفض والأرق وزيادة الوزن المرتبطة بالتوتر.

قلل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين ولا تتناولها بعد الساعة ٤ مساء، واستبدلها بشاي الأعشاب غير المحفّز.





١٠- أن تكون غير حاسم

وضع العالم النفسي باري شوارتز مصطلح "مفارقة الاختيار" لوصف القلق الذي يشعر به المتسوقون عندما يواجهون الكثير من الخيارات.

عندما يجد الإنسان نفسه أمام المزيد من الخيارات، غالبا ما يعاني من التوتر والقلق والاكتئاب، لذا عندما تتعرض لموقف مشابه ما عليك سوى شراء العلامات التجارية التي تعرفها.

