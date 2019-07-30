إعدام 104 آلاف خنزير في بلغاريا خلال 10 أيام

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رويترزالأربعاء 2019/7/31 12:30 ص بتوقيت أبوظبي
بلغاريا تعدم 17 ألف خنزير جديد - أرشيفية
أعلنت السلطات البيطرية في بلغاريا، الثلاثاء، أنها ستعدم 17 ألف خنزير بعد تفشي حمى الخنازير الأفريقية في مزرعة بشمال شرقي البلاد، لتصبح رابع مزرعة يتفشى فيها هذا الفيروس السريع الانتشار.
وتم اكتشاف تفشي الفيروس في مزرعة بقرية بوبينا قرب بلدة سيليسترا المطلة على نهر الدانوب، وتم بالفعل إعدام نحو 87 ألف خنزير في ثلاث مزارع أخرى خلال الأيام الـ10 الماضية.
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