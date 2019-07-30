مرتضى منصور يتهم المقاولون بالتفويت مجددا

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الاتهام مجددا إلى نادي المقاولون العرب، بتعمد التفويت والتساهل خلال مواجهة الأهلي، من أجل أن يحقق الأخير لقب الدوري المصري لموسم 2018-2019 بشكل رسمي قبل مباراة القمة الأخيرة.

واحتفل الأهلي بتتويجه بلقب الدوري المصري للمرة رقم 41 في تاريخه، بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة الختامية للمسابقة، وذلك بعد أيام من حسم المسابقة رسميا بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة قبل الأخيرة بنتيجة 3-1، ورفع الفارق بينه وبين الزمالك إلى 5 نقاط قبل مباراة القمة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر البرنامج الرسمي لنادي الزمالك بإحدى القنوات الفضائية المصرية "المقاولون العرب تعمد الخسارة أمام الأهلي من أجل أن يحقق الأخير لقب الدوري".

وكان محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أبدى من قبل تعجبه من التصريحات التي اتهمت فريقه بأنه سيتعمد التساهل خلال مواجهة الأهلي بالدوري المصري.

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وتابع منصور: "الجميع شاهد صورة مسؤول نادي المقاولون العرب محمد عادل وهو يضحك ويداعب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي.. ولماذا هناك صمت من جانب مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام على مانشيت مجلة النادي الأهلي؟".

وأضاف "بالفعل الدوري تمت سرقته من الزمالك.. الأهلي كان يجب أن يخسر، والمقاولون تساهل أمامه، هذا الفريق الذي فاز على الأهلي في الدور الأول بهدف نظيف عاد ليخسر بثلاثية في مباراة حسم اللقب".

وشدد "جماهير الأهلي المحترمة لا تعترف بهذا الدوري.. ويعلمون أنه سُرق من الزمالك".

وأنهى الأهلي المسابقة في الصدارة منفردا برصيد 80 نقطة، ليرفع الفارق بينه وبين الزمالك إلى 8 نقاط بعد أن كان الأخير متقدما في فارق النقاط أغلب فترات الموسم.

واختتم رئيس الزمالك "سنلعب مباراتي دوري أبطال أفريقيا في الدور التمهيدي باستاد القاهرة الدولي، وبحضور الجماهير دون أي مشاكل".

الجدير بالذكر أن قرعة الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا أوقعت الزمالك أمام نظيره ديكيداها الصومالي.