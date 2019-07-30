أبرز أسباب العقم لدى النساء والرجال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصل نسبة العقم، بحسب دراسات عالمية، إلى 16% عند المتزوجين من الرجال والنساء، وتتنوع الأسباب بحسب السن وطبيعة الحياة، كما تشير دراسة حديثة إلى أن النساء اللاتي يعانين من العقم لديهن القدرة على الحمل بنسبة 50% إذا ما خضعن للعلاج المناسب.



في حديثه لـ"العين الإخبارية"، قال الطبيب أحمد فقيه، اختصاصي الأمراض النسائية والتوليد وأطفال الأنابيب، إن من أسباب العقم لدى النساء وجود خلل في الهرمونات، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالرحم أو قناة فالوب، وكذلك هناك أسباب أخرى مثل البطانة المهاجرة ومشكلات المناعة ووظيفة المبيض، أو ما يسمى الفشل المبكر بوظيفة المبيض.

أما بالنسبة إلى الرجال، فأشار الطبيب أحمد فقيه إلى أن أسباب العقم لدى الرجل عديدة، منها ما يتعلق بعدد الحيوانات المنوية وشكلها وحركتها.