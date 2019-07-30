القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصل نسبة العقم، بحسب دراسات عالمية، إلى 16% عند المتزوجين من الرجال والنساء، وتتنوع الأسباب بحسب السن وطبيعة الحياة، كما تشير دراسة حديثة إلى أن النساء اللاتي يعانين من العقم لديهن القدرة على الحمل بنسبة 50% إذا ما خضعن للعلاج المناسب.
في حديثه لـ"العين الإخبارية"، قال الطبيب أحمد فقيه، اختصاصي الأمراض النسائية والتوليد وأطفال الأنابيب، إن من أسباب العقم لدى النساء وجود خلل في الهرمونات، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالرحم أو قناة فالوب، وكذلك هناك أسباب أخرى مثل البطانة المهاجرة ومشكلات المناعة ووظيفة المبيض، أو ما يسمى الفشل المبكر بوظيفة المبيض.
أما بالنسبة إلى الرجال، فأشار الطبيب أحمد فقيه إلى أن أسباب العقم لدى الرجل عديدة، منها ما يتعلق بعدد الحيوانات المنوية وشكلها وحركتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز أسباب العقم لدى النساء والرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.