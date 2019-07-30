أسماك الرمح لديها سر تجديد أطراف البشر

توصل فريق بحثي من جامعة ولاية ميتشجان الأمريكية إلى كيفية قيام أسماك الرمح بإعادة بناء عظام الغضروف داخل زعانفها، والتي تماثل الذراعين والساقين عند الإنسان.

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وأسماك الرمح مثلها مثل أسماك الزرد، يُشبه جينومه البشر، مما جعله يدخل مؤخراً في الأبحاث التي تهدف إلى التوصل لتفسير بعض الأمراض البشرية.

وخلال الدراسة المنشورة في العدد الأخير من دورية Pnas، في 23 يوليو/تموز الجاري، حدد الفريق البحثي الجينات والآليات المسؤولة عن إعادة النمو عند الأسماك، وعندما قارنوا النتائج التي توصلوا إليها مع الجينوم البشري وجدوا أن الجينات المسؤولة عن هذا الفعل في الأسماك موجودة أيضاً بشكل كبير في البشر، والفرق الوحيد أنه لا توجد آليات وراثية عند البشر لتنشط هذه الجينات.

ويقول الباحثون إن مزيدا من الأبحاث في هذا الاتجاه قد تقود مستقبلاً إلى علاجات ثورية لتجديد الأطراف المفقودة عند البشر.