دخان السجائر.. مصدر قوة البكتيريا

تشير الدراسات التي تتناول التدخين إلى آثاره الضارة على جهاز المناعة بشكل عام، لكن دراسة جديدة لجامعة "باث" البريطانية، أظهرت أن التدخين قد يجعل بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية "MRSA" أكثر مقاومة للمضادات الحيوية.

وخلال الدراسة التي نُشرت في دورية "ساينتفيك ريبورتيز Scientific Reports"، في 25 يوليو/تموز الجاري، وجد الباحثون أن دخان السجائر يزيد من معدل التحور في الحمض النووي للميكروبات، مما يؤدي إلى ظهور متغيرات قوية ومستمرة، ويجعلها أكثر قدرة على مقاومة المضادات الحيوية.

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وتوصل الفريق البحثي لهذه النتيجة بعد تجارب معملية على 6 سلالات من بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، تم اختيارها بسبب أهميتها السريرية وتنوعها الوراثي، ورغم عدم استجابتها كلها لدخان السجائر بالطريقة نفسها، لكن أظهر معظمها مقاومة متزايدة للمضاد الحيوي "الريفامبيسين".

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة دكتور مايزم لوبي، من قسم الأحياء والكيمياء الحيوية بجامعة باث، في تقرير نشره موقع الجامعة: "لقد توقعنا بعض التأثيرات، لكننا لم نتوقع أن يؤثر الدخان على مقاومة العقاقير لهذه الدرجة".

وأضاف: "ندرك أن التعرض للدخان في مختبر مختلف تماما عن الدخان الذي يتم استنشاقه لفترة طويلة، ولكن يبدو من المعقول الافتراض، استناداً إلى أبحاثنا وغيرها، أن الظروف المجهدة التي يفرضها التدخين تؤدي إلى ردود فعل في الخلايا الميكروبية تؤدي إلى التكيف مع الظروف القاسية".