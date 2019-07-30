شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البدناء يستمتعون بطعامهم أكثر من أصحاب الأوزان الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "The Sun" البريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يستمتعون بطعامهم أكثر من أصحاب الأوزان الطبيعية، ويحصلون على متعة إضافية مع كل وجبة.

وقدم باحثون من جامعة "أيوا" بالولايات المتحدة الأمريكية، مربعات من الشيكولاتة إلى 290 شخصًا بالغا، وطُلب من المشاركين تقييم مقدار الرضا الذى حصلوا عليه من المربع الأول، حيث يمكنهم أن يأكلوا بقدر ما يريدون، طالما أنهم يصنفون كل قطعة على حدة، حيث حقق الأشخاص الذين يعانون من السمنة أعلى معدل فى الشعور بالرضا من القطعة الأولى، عن الأشخاص الطبيعيين، وظلوا على هذا المعدل العالى من الرضا حتى عندما تناولوا قطعا كثيرة من الشيكولاتة.

Advertisements

وقال المشرف على الدراسة الدكتور لينيا بولجرين: "تعتبر السمنة مشكلة صحية عامة كبرى، وتختلف أسبابها، وقرارات استهلاك الغذاء تلعب دوراً مهماً، لاسيما القرارات المتعلقة بالأطعمة التى يجب تناولها ومقدار الاستهلاك، وتصورات التذوق قد تؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام، إذا كان لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة تصورات مختلفة فى التذوق عن غير المصابين بالسمنة، فقد يؤدى ذلك إلى فهم أفضل للسمنة، وربما تصميم طرق جديدة لمنع السمنة.

وقال الباحثون إنه قد يكون من الضرورى إيجاد طرق لعلاج تصورات التذوق، لإبعاد الأشخاص البدينين عن الطعام.

وأضافت الصحيفة أن 2 من كل 3 بريطانيين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، والسكرى من النوع الثاني، وقد تم نشر نتائج البحث فى مجلة أكاديمية التغذية.