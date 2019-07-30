شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش أكل فى نص الليل.. اعرف أضرار تناول الطعام قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الطعام قبل النوم مباشرة من أكثر العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجسم، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومشاكل الجهاز الهضمى، لذلك ينصح بعدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة أو تناول كوب من الزبادى أو الحليب.

وحسب ما ذكره موقع eatingdisorderhope فإن أضرار تناول الطعام قبل النوم مباشرة هى:



الأكل بليل

1: تناول الطعام قبل النوم مباشرة يزيد من خطر الإصابة بارتجاع المرىء، حيث إنه يؤدى لحدوث العصارة الحمضية فى المرىء.

2: الإفراط فى تناول الطعام فى الليل يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم والاضطرابات الشديد.

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3: قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المرىء، لذلك ينصح دائما بعدم تناول الطعام قبل النوم والاهتمام بتناول الفواكه والخضراوات فى وجبة العشاء .

4: الإكثار من تناول الطعام قبل النوم يسبب ضيقا شديدا فى التنفس، حيث يضغط الطعام على الحجاب الحاجز ويؤثر على عملية الشهيق والزفير.

5: يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

6: الإفراط فى تناول الطعام قبل النوم يعمل على تغيير معدل السكر فى الدم ويزيد من الإصابة بمرض السكر والسمنة المفرطة.

7: قد يؤثر تناول الطعام فى الليل على صحة الأسنان ويزيد من التسوس والتهاب اللثة.