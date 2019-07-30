ديلى ميل: إنقاذ رجل من عدوى قاتلة تسبب الاختناق وتورم الرقبة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر 48 عامًا من نيويورك، نتيجة عدوى نادرة وقاتلة، بعد شعوره بآلام بالأسنان والأذن، حيث بدأ مايكل لويسور، 48 عامًا، من بروكلين، بنيويورك، فى علاج ألم الأذن والأسنان، فى غضون يومين، بدأت رقبته فى التورم، وكان يواجه صعوبة فى التحدث والتنفس.

وقالت الصحيفة إنه ذهب إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابته بالذبحة الصدرية "لودويج"، وهى عدوى عن طريق الفم تؤثر على الشعب الهوائية، ويمكن أن تؤدى بسرعة إلى الوفاة.

وقالت الصحيفة: قرر الأطباء أن آلام الأسنان فى الجهة اليسرى السفلى تطورت إلى العدوى، وتم إدخال أنبوب لمدة أسبوع، ليتمكن من التنفس، وبقى فى المستشفى لمدة أسبوعين حتى استقرت العدوى، أصيب والد الطفلين فى نيويورك بالصدمة، لأنه كان يعتقد أنه وجع أسنان بسيط، وتبين أنها عدوى نادرة ومميتة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه بدأ مايكل لويسور، 48 عامًا، الشعور بألم فى أذنه خلال عطلة عيد الأب فى الشهر الماضى، ومع ذلك ثم انتقل الألم من أذنه إلى لثته، لكنه لم يأخذ سوى مسكنات الألم. وقال التقرير إنه فى اليوم التالى استيقظ وتفاجأ بتورم بالرقبة، وغير قادر على التنفس أو الكلام.