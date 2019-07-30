10 نصائح صحية تحافظ على نشاطك خلال الحج

يحتاج الحجاج إلى الاستعداد صحياً قبل أداء المناسك، والترتيب للحج قبلها بأيام، بهدف الحفاظ على نشاطهم وحيويتهم حتى يمر الحج بسلام وبدون أزمات صحية.



وترى الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والطب التجميلي، أن الاستعداد للحج يبدأ قبل السفر بأسبوعين على الأقل، من خلال زيادة السوائل في الجسم (المياه والعصائر الطبيعية) والتدريب على السير يومياً حتى يتم تمهيد العضلات والابتعاد عن المنبهات.





وحذرت حسين من الوجبات والأطعمة الغريبة أو تناول الطعام بكميات كبيرة لما لها من أضرار صحية خلال الحر تحديداً.

ووجهت عدداً من النصائح للحجاج من خلال "العين الإخبارية" تضمن لهم مرور الحج بلا متاعب ولضمان الاحتفاظ بنشاطهم وحيويتهم والتغلب على المشقة الكبيرة خلال أداء المناسك، وجاءت كالتالي:

- الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية للتغلب على الصداع والمجهود البدني.





- تناول وجبات صغيرة ومتنوعة حتى لا يرتفع جلوكوز الدم.

- الاهتمام بوجبة الإفطار؛ بحيث تحتوي على بروتينات صحية ومتوازنة مثل (البيض، الفول، الزبادي، العيش المصنوع من الدقيق الأسمر، الحبوب الكاملة، الخضراوات والفاكهة).



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- تناول الدهون الصحية مكسرات زبدة فول سوداني.

- وجبة الغذاء والعشاء يفضل الأسماك والطعام المطهو جيداً.





- الابتعاد عن الأكلات الغريبة والأطعمة الحريفة والأكلات غير المعتادة (لحوم الأبل) خاصة في بداية الرحلة.

- الابتعاد عن المقليات حتى لا نشعر بالتخمة.

- الاحتفاظ بأدوية (صداع وبرد ومسكنات).





- الاحتفاظ بتمر في الشنطة وعصائر طبيعية والابتعاد عن منتجات الألبان.

- الابتعاد عن الوجبات الثقيلة بشكل عام.