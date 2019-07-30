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حمى الضنك تقتل 12 شخصا في بنجلاديش

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولون في بنجلاديش، الثلاثاء، عن وفاة 4 أشخاص مصابين بحمى الضنك؛ ليرتفع بذلك عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 12 شخصاً.

وقال ناصرالدين المسؤول الطبي بمستشفى "دكا ميديكال": "إن رجلاً وسيدة يتلقيان العلاج لإصابتهما بالفيروس توفيا في المستشفى".

كما لقي شابان يبلغان من العمر 18 و24 عاماً حتفهما في مستشفى "شير أي بانجلا" للسبب ذاته، حسب ما أكده مديره بكير حسين.

وسجلت الحكومة 8 حالات مصابة بحمى الضنك منذ شهر مارس/آذار الماضي، حيث ذكرت عائشة أكتير المسؤولة في وزارة الصحة: "تم تشخيص 13637 إصابة بالفيروس في 63 من بين 64 منطقة إدارية ببنجلاديش، منذ يناير/كانون الثاني 2019".

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