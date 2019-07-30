شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النساء الحوامل المصابات بالسكر أكثر عرضة للإجهاض 5 أضعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر فريق من الباحثين من أن النساء المصابات بداء السكر من النوع الثانى لديهن مخاطر أكبر بنحو خمسة أضعاف للمعاناة من الإجهاض.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتتبع الخبراء من جامعة جلاسكو 5392 رضيعًا ولدوا لـ 3847 أمًا مصابات بداء السكر فى اسكتلندا بين أبريل 1998 ويونيو 2016.

ووجد الباحثون أن المصابين بداء السكر من النوع الأول، وهو مرض مناعي ذات صلة بالوراثة، لديهم ثلاثة أضعاف خطر الإجهاض.

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لكن فيما يتعلق بالنوع الثاني من داء السكر - المرتبط إلى حد كبير بالسمنة وأسلوب الحياة - زاد الخطر بنسبة 4.7 ضعف مقارنة بالنساء غير المصابات بداء السكر.

وقال الباحثون إن ارتفاع مستويات السكر فى الدم والسمنة، وكلاهما من السمات الرئيسية للحالة، هى عوامل الخطر الرئيسية القابلة للتعديل للحد من الإجهاض.

وقال الدكتور شارون ماكين الذى أجرى الدراسة: "من الضروري أن نجد طرقًا أفضل لدعم النساء خلال أعمارهن الخصبة لتحسين الوزن وسكر الدم ، حتى عند الدخول فى الحمل سواء أكان ذلك مخططًا له أو غير مخطط له، حتى يكونوا أكثر استعدادًا وتقليل مخاطر النتائج الضارة".