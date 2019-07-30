إثيوبيا تنشر 290 من كوادرها الصحية لمنع دخول "إيبولا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإثيوبية عن نشرها 290 من الكوادر الصحية الطبية في مختلف أنحاء البلاد، لمنع دخول إيبولا.
وأشارت إلى بدء إجراءات الفحص الوقائية في مطارات العاصمة أديس أبابا، و"دير داوا" شارقاً، و"مقلي" في إقليم تجراي، فضلاً عن مطار بحردار عاصمة إقليم أمهرة شمالاً.
وقال بيني موجوس، نائب المدير العام لمعهد الصحة الإثيوبي العامة الحكومي، إن نشر الكوادر الطبية يستهدف مكافحة الفيروس وتجنُّب دخوله وتفشيه في البلاد، مشيراً إلى التركيز على المسافرين المقبلين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفحص نحو 17 ألف مسافر حتى الآن.
وأفاد موجوس بوجود إجراءات مماثلة في 21 نقطة تفتيش على المعابر والحدود مع دول الجوار.
وكان أمير مان وزير الصحة الإثيوبي ذكر، الأربعاء الماضي، أن حكومة بلاده تكثّف من التدابير الوقائية في جميع المطارات والمنافذ لمجابهة مرض "إيبولا" وتفادي دخوله.
في السياق ذاته، قالت وزارة الصحة الكونغولية إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 1700 حالة، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ دولية" في الكونغو الديمقراطية، نتيجة تفشي الوباء.
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