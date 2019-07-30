بـ2000 خبير.. دبي تستضيف المؤتمر العالمي لطب الطوارئ

أعلنت هيئة الصحة بدبي، الثلاثاء، عن فعاليات المؤتمر العالمي الـ5 لطب الطوارئ، الذي تستضيفه الإمارة أول مرة، من 20 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ويُنظَّم الحدث تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي.

ويشارك ضمن المؤتمر أكثر من 2000 طبيب ومختص وخبير، ومن ممثلي المعاهد الأكاديمية العالمية وأصحاب القرار في المؤسسات الطبية.

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كما يشهد مشاركة الممرضين والمسعفين، وطلاب الطب العاملين في مجال الإصابات والطوارئ والحالات الحرجة.

ويناقش الحدث الذي ستنظمه هيئة الصحة في دبي، ومؤسسة "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع المؤتمر الأكاديمي العالمي لطب الطوارئ، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ، عدداً من المحاور المتعلقة بطب ما قبل المستشفى، والتعليم والجودة في طب الطوارئ، وعلم السموم، إلى جانب الأزمات وإدارة الكوارث، وغيرها من المواضيع.

وسيركز على مختلف التخصصات المتعلقة بطب الطوارئ وأحدث الاتجاهات والتطورات التي تطرأ على تخصصات هذا المجال، ما يسهم في تعزيز المعرفة العامة للمشاركين حول التشخيص والعلاج في "الطوارئ والصدمات"، كما يمكنهم الحصول على ساعات التعليم المستمر، المعتمدة من "صحة دبي".

ويصاحب المؤتمر معرض طبي تشارك ضمنه كبرى الشركات العالمية، بغية طرح مستجدات الأجهزة والتقنيات والمعدات الطبية الحديثة، المتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث.