طريقه اعداد وتحضير كانيلوني بالسبانخ

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كانيلوني بالسبانخ

- مقادير الحشوة : السبانخ : 500 غراماً (مفروم خشن)

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

البصل : 1 حبة (مفروم)

النشاء : ملعقة كبيرة

حليب : كوب

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة - الكانيلوني : عبوة

- طماطم : علبة (معلبة ومفرومة)

- صلصة طماطم : ربع كوب

- الماء : كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور)

طريقة تحضير كانيلوني بالسبانخ 1. لتحضير الحشوة: سخني الزيت في قدر ثمّ أضيفي إليه البصل حتى يذبل ثم أضيفي الثوم والسبانخ وتبلي بالملح والفلفل وجوزة الطيب. 2. اخلطي النشا مع الحليب في وعاء حتى يذوب النشا. 3. اسكبي خليط الحليب فوق السبانخ وحركي باستمرار حتى يتمازج ويتكاثف ثم اطفئي النار واتركيه جانباً. 4. احشي الكانيلوني بحشوة السبانخ وصفيها في صينية دون أن تلتصق مع بعضها. Advertisements 5. اخلطي البندورة وصلصة البندورة والملح والفلفل والماء ثم اسكبي المزيج فوق الكانيلوني المحشو وغطي الصينية بورق القصدير وأدخليه الفرن المحمى لمدة 20 دقيقة. 6. أزيلي ورق القصدير ورشي الجبنة على الوجه وأعيديها للفرن لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبنة وتتحمر. 7. قدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: البصل" يُبطئ نمو وتطور الأورام السرطانية في الأمعاء فوائد الملح الصخري في علاج العديد من الأمراض

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