طريقه اعداد وتحضير باذنجان مشوي بالأعشاب للرجيم



مقادير باذنجان مشوي بالأعشاب للرجيم

- الباذنجان : 2 حبة (كبير الحجم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم للزينة)

طريقة تحضير باذنجان مشوي بالأعشاب للرجيم

قطعي الباذنجان إلى شرائح متوسطة السماكة.

وزعي الملح على الباذنجان واتركيه في مصفاة لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن على حرارة 400 درجة.

اخلطي زيت الزيتون مع الأعشاب وبودرة الثوم في طبق.

ادهني الباذنجان بخليط الزيت والأعشاب وضعيه في صينية مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 30 دقيقة مع الحرص على التقليب وأن تعيدي دهن قطع الباذنجان بمزيج الزيت بالفرشاة.

قدمي الباذنجان المشوي مع رشة بقدونس دافئاً أو بارداً حسب الرغبة.

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