أحمد عاصم يكشف عن التغيرات التي تطرأ على جسد المرأة خلال فترة الحمل

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية، أن هناك بعض الطرق والإجراءات التي تساعد لتسهيل عملية الولادة ، وقد يكون أعظم مخاوف المرأة خلال الحمل هو عملية الولادة والألم المرتبط والمرافق لها، لتبدأ معها عملية البحث حول طرق وإجراءات لتسهيل الولادة، القيام ببعض الأمور سيساعدك حقاً في تسهيل الأمر وتخطيه بسهولة ويسر. وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، أنه هناك بعض الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المرأة الحامل خلال الحمل وعملية الولادة والتي من شأنها أن تسهل الولادة، كما إن الأفكار الإيجابية التي تدور بذهن الحامل خلال عملية الولادة تساعدها في تسهيل العملية، كما أن التركيز على الطفل القادم والفرحة به سيجعل الأمور أسلس وأسهل. وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا، أن عدوى المسالك البولية شائعة جدًا خلال فترة الحمل، لأن الجنين يضغط على المثانة والمسالك البولية والذي يمكن بدوره أن يتسبب في تسرب البول، وهناك أيضًا تغيرات جسدية تحدث للمرأة في بدايات الحمل خلال الست أسابيع الأولى، بحيث تعاني غالبية النساء في تلك الفترة من تمدد الحالب وبالتالي توسيع مجرى البول طول فترة الحمل. وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا ،أنه مع استمرار زيادة حجم المسالك البولية يؤدي ذلك إلى زيادة ثبات البول في مجرى البول وبالتالي السماح لعدد أكبر من البكتيريا بالنمو.

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