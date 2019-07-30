ديلى ميل: إزالة حصوة كبيرة بحجم الجريب فروت من مثانة أمريكية مسنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم، أن جراحين أمريكيين توصلوا لحصوة فى مثانة سيدة بحجم "الجريب فروت". حيث كانت تشكو من آلام فى المعدة، وعدم القدرة على التبول. وقالت الصحيفة: ذهبت المرأة البالغة من العمر 56 عامًا إلى المستشفى تشتكى من آلام فى المعدة وعدم القدرة على التبول لمدة 3 أيام، ووجد المسعفون الذين عالجوها فى شيكاغو كتلة "ثابتة" فى بطنها. ثم كشف التصوير بالأشعة المقطعية وجود حصوة تبلغ قياسها 11 × 11 × 10.4 سم فى المثانة. Advertisements وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة احتاجت إلى الذهاب لإجراء جراحة لإزالة الحصوة، حيث تحتاج المرأة إلى إزالة الحصوى العملاقة التى تقاس بنفس حجم الجريب فروت تقريبًا.

وقال الأطباء: "على حد علمنا لا يوجد سوى حالات قليلة من حصوات المثانة العملاقة نتيجة تقدم مضاعفات أمراض الكلى، ونظرًا للندرة النسبية لحصوات المثانة العملاقة لا توجد بيانات كافية عن حالات الإصابة بهذه الحصوات وعلاجها ومتابعتها على المدى الطويل"، مضيفين أنه ومع ذلك هناك حاجة إلى التشخيص المبكر واستخدام الجراحة لمنع إصابة دائمة فى الكلى. وقال التقرير إنه تم تشخيص إصابة المرأة بإصابة شديدة فى الكلى، بعد الانسداد الحاد عندما تتوقف الأعضاء عن العمل بشكل صحيح. وأخبر الأطباء، بقيادة روهيت أغراوال، أن المرأة كانت تكافح من عسر البول (الألم أثناء التبول) بانتظام خلال الأشهر الستة الماضية، ومع ذلك فى كل مرة كان يتم إعطاؤها المضادات الحيوية.

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