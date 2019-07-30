شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 70٪ من الأغذية المعبأة تقود إلى السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن الأغذية المعبأة مثل التونة والخضراوات والبرجر واللانشون ومنتجات الألبان تقود إلى مشاكل السمنة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن النظام الغذائي الغربي هو المحرك الرئيسي لوباء السمنة الأمريكي، وهذا النظام الغذائي غني بالأسماك والأطعمة المصنعة، حيث إن غالبية الوجبات الخفيفة والخبز والمشروبات التي تأتي في عبوات لا تتم معالجتها بطرق أولية فحسب بل تخضع لإجراءات معالجة فائقة قد تسبب مشاكل على الصحة، وفقًا لأبحاث جامعة نورث وسترن الجديدة.

وأوضح الباحثون أن أكثر من 70% من المنتجات التي تم تحليلها والتي يبلغ عددها 200 ألف منتج والتي تم تحليلها من قبل العلماء، تم تصنيعها في الغالب في المختبر أو تم استخلاصها من الأطعمة الكاملة أو تم تطويرها في المختبر - وإذا استمر الاتجاه الحالي ، فسيظل هذا العدد يزحف إلى 100%.

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وأشار الباحثون أن المعالجة هي عبارة عن مصطلح جذاب لعدد من التقنيات لتعديل اللحوم والخضروات والفواكه، بما في ذلك استخراج المكونات أو الزيوت إلى التجميد والتجفيف، وإزالة الجوانب السامة وإضافة المواد الكيميائية الحافظة، حتى تستمر الأطعمة لفترة أطول وأسرع وأسهل للتحضير للمستهلكين.

ولكن هذه العملية تعني أيضًا أنه بحلول الوقت الذي تأكل فيه أو تشرب فيه طعامًا مغلفًا ، يكون له قيمة غذائية أقل من مواده الأصلية ، وقد تحتوي على مواد مضافة مثل السكريات والمواد الحافظة التي تجعل المنتج أقل صحة.