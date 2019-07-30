تفاصيل جديدة بشأن مقتل "عروس" ثاني أيام زفافها في المنوفية

تستمر حالة الجدل والغموض داخل قرية القرنين بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب قتل محامٍ لزوجته "عروس المنوفية" في ليلة الصباحية دون أي أسباب واضحة.

نيابة الباجور استدعت والدة المتهم، التي أكدت أن نجلها يتعاطى الأدوية المهدئة منذ 9 سنوات، ويعاني من مشاكل نفسية لمشاكل مع أهل والده الذين يدعون أنه "مجنون".

وأوضحت أن نجلها خطب أكثر من مرة وفسخ الخطوبة واستقر على منار، ولكن كانت هناك مشاكل تعوق الزواج، حيث اختلف مع أهلها على مؤخر الصداق، وطالبته أسرة العروس بـ30 ألف جنيه، وكان غاضبًا جدًا، ولكن تمت السيطرة على الخلاف واستمرت الخطبة حتى انتهت بالزواج.

وتابعت والدة المتهم، أنها زارته يوم الصباحية فوجدته جالسا بصالة شقته وزوجته نائمة، وطالبته بأن يكون صبورًا، وفوجئت في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بأن شقيق عروس نجلها يخرج ثائرا قائلا "أنتم قاعدين هنا وسايبين الواد قتل البت".

وذكرت أنها تفاجأت بجثة العروس ملقاة غارقة في دمائها، وحاولوا إفاقتها بسكب المياه عليها ولكن شقيقها قام نقلها إلى المستشفى، موضحة أنها فوجئت بنجلها مطعونًا بالسكين، ولكنها لم توجه الاتهام إلى أحد.

وعلى الجانب الآخر أكد مصدر أمني أنه لم يتم استجواب المتهم حتى الآن، حيث أنه يمكث بمستشفى بنها الجامعي، لكنه في حالة هياج دائم، حيث يحاول نزع المحاليل الطبية من يديه ويتم إعطاؤه مهدئات لتتم السيطرة عليه، رافضا التحدث إلى أي شخص.

فيما يصر والد العروس عادل الأقرع على أخذ حق ابنته العروس التي لم تفرح بزفافها وقُتلت غدرا، رافضا تلقي العزاء.

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وقال شقيقها محمد، إنه ذهب الي شقيقته وقام زوجها بفتح الباب ممسكا بسكين وملابسه ملطخة بالدماء فسأله "هل تقوم بذبح الفراخ في الصباحية فابتسم وقاله اه ادخل وسلم عليا وأغلق عليهم الباب وهرب".

وأوضح أنه هرب سليما وحاول اللحاق به ولكن دون فائدة، موضحا أنه قام بنقل شقيقته إلى المستشفى ولكنها كانت فارقت الحياة.

وتابع أن تقرير الطب الشرعي أكد أن شقيقه عذراء وهو ما أكدته قبل مقتلها في اتصال هاتفي مع شقيقتها.

واستمعت نيابة الباجور الي أقوال والد العروسة وشقيقها الذين أكدوا في التحقيقات أن الزوج هرب سليما ولم يوجد به اى طعنات كما يدعي تبادل الطعنات واصابته من جانب زوجته بعد خلاف بينهما ، وتواصل النيابة تحقيقاتها.

وكان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور بتلقيه بلاغا من مستشفى الباجور العام باستقباله منار عادل الأقرع 19 سنة جثة هامدة متأثرة بإصابتها بجرح غائر بالرقبة من الخلف.

قاتل زوجته في الصباحية.. ثائر داخل المستشفى لا يريد التحدث.. والدته: بياخد مهدئات من 9 سنين وخطب أكتر من مرة

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