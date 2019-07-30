شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات لو كلتها ممكن تصيبك بالسرطان..ابعد عنها أنت وأولادك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرض السرطان واحد من الأمراض الخطيرة التى تهدد الحياة، ولم يعرف لها سبب حتى الآن رغم زيادة نسب انتشارها

وذكر موقع littlethings بعض أنواع الاطعمة التي تزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية ومنها:



اطعمة

1:اللحوم المصنعة المضاف إليها مواد حافظة ومنها "اللانشون، البسطرمة،السجق، السوسيس"، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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2: الزيوت المهدرجة التى توجد فى الوجبات السريعة والمواد الغذائية حيث إنها تزيد من خطر الاصابة بمرض السمنة والسرطان.

3:أثبتت بعض الأبحاث أن الفشار الجاهز المعبأ فى أكياس مغلفة يحتوى على زيوت مهدرجة ومواد حافظة تسبب السرطان.

4:المشروبات الغازية، من أكثر المشروبات التى تزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وذلك لاحتوائه على مواد سكرية ومواد التحلية كالأسبارتام الذى يزيد من السرطان.

5: البطاطس المحمرة الجاهزة، تحتوى على زيوت ومواد حافظة تؤثرعلى صحة الجسم وتسبب الأمراض السرطانية المختلفة، لذلك ينصح بعدم شرائها للأطفال وعملها فى المنزل.