شكرا لقرائتكم خبر عن فى 5 خطوات فقط..اعرفى ازاى تتعاملى مع طفلك المتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوحد من أشهر الاضطرابات التى يعانى عدد كبير من الاطفال وهو من الاضطرابات العصبية التى تؤثر على أداء الطفل وقدرته على التواصل والتفاعل مع الأخرين، وحسب ما ذكره موقع theguardian فأن هناك بعض العلامات التى تظهر على الطفل وتدل على إصابته بالتوحد وهى "قلة التواصل بالعين، والانطوائية والعزلة وتكرار الكلمات والعبارات".

وهناك بعض النصائح للتعامل مع طفل التوحد وهى:



التوحد

1:يجب أن تحرصى على التعامل مع الطفل بصريا ولفظيا وتشجعيه على الكلام وخدى رأيه فى بعض الأمور حتى تعززى ثقته فى نفسه.

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2:حفزى طفلك وقدمى له الهدايا البسيطة عندما يقوم بفعل شئ ايجابي، وابتعدى عن أسلوب الصراخ والصوت العالى.

3:نمى مواهب طفلك سواء فى الرسم أو التلوين وغيرها من المواهب التى يفضلها.

4:علمى طفل التوحد عن طريق الحروف والكلمات والتواصل البصرى ويجب أن يكون نظام التدريب والتعليم فى المدرسة والمنزل واحد، حتى لا تشتتى ذهن الطفل.

5:علمى طفلك التغيير وعدم اتباع روتين معين والتعامل مع العالم المحيط به بشكل ايجابى.