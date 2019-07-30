علامات لو ظهرت عليك تدل على إصابتك بإلتهاب الأذن الوسطى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتهاب الأذن الوسطى من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرين وتؤثر على حياتهم وتعاملاتهم مع الآخرين وذلك بسبب أعراضها المزعجة من ألم شديد وصداع مستمر، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن أسباب إلتهاب الأذن الوسطى هو عدوى بكتيرية أو الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا. وهناك بعض العلامات التى تدل على إصابتك بالتهاب الأذن الوسطى وهى:

التهاب الأذن الوسطى 1:ألم شديد فى الأذن نتيجة الإلتهاب المزمن. 2:صعوبة فى النوم نتيجة الألم الشديد. 3:فقدان التوازن الدوخة الشديدة والإغماء المتكرر. 4:ارتفاع درجة الحرارة قد تصل لـ 39 درجة مئوية. Advertisements 5: تصريف السوائل من الأذن. 6: صداع شديد. 7: فقدان الشهية وإنقاص الوزن. عند ظهور أى من الأعراض ينصح بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب حسب حالة الطبيب، وينصح باتباع بعض النصائح للوقاية من إلتهاب الأذن الوسطى ومنها " الامتناع عن التدخين، الحرص على غسل اليدين باستمرار، ينصح الامهات بالاهتمام بتطعيمات الأطفال، الاهتمام بإرضاع الطفل طبيعيا بدلا من الحليب الصناعى لأن حليب الأم يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الإصابة بالالتهاب والأمراض".

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