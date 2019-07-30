كيفية استخدام بذور الكتان بفعالية لتفتيت الدهون

هذه البذور الصغيرة، مليئة بالمكونات التي يمكن أن تساعد في تفتيت الدهون وتحسين الصحة. ولكن يجب أولاً معرفة الطريقة الصحيحة لاستهلاك بذور الكتان.

تحتوي بذور الكتان على مركب أوميغا 3 و هو عبارة عن دهون صحية موجودة بكثرة في هذه البذور . تساعد الدهون الصحي في منع تدفق السيتوكينات المسببة للالتهابات و التي تسبب بدورها في السمنة المركزية . وبالتالي ، يمكن أن تساعد بذور الكتان المستهلكة في تقليل خطر زيادة الدهون، خاصة في منطقة البطن.

الألياف الغذائية تزيد الشبع

الألياف الغذائية هي نوع من الكربوهيدرات لا يمكن للبشر هضمه.وهي أحد المكونات الموجودة في بذور الكتان، هذا ، بدوره ، يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة.

الألياف غير القابلة للذوبان تعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة التي تعمل على تحسين الهضم . ثم تقوم البكتيريا بهضم الألياف القابلة للذوبان وإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة. تساعد هذه الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة على زيادة معدل الأيض.

الألياف غير القابلة للذوبان ، من ناحية أخرى ، تضيف الجزء الأكبر إلى البراز ، مما يساعد على منع الإمساك عن طريق تشجيع إفراغ الأمعاء.



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تطهير السموم

هذه السموم تساعد في تقليل التوتر والالتهابات في الجسم. تحتوي بذور الكتان على قشور أكثر بنحو 800 مرة من النباتات الأخرى. تعمل هذه المركبات الفينولية كمضادات للأكسدة تساعد على تفكيك جذور الأكسجين الحرة المسببة لتلف الخلايا .

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البروتينات تساعد في بناء العضلات

بذور الكتان غنية بالبروتينات ،تحتوي 100 غرام من بذور الكتان على حوالي 18 غرام من البروتين. العضلات مصنوعة من البروتين. من ثم،استهلاك بذور الكتان يساعد في بناء ألياف العضلات.

بذور الكتان منخفضة في السعرات الحرارية

تناول وجبات منخفضة السعرات الحرارية يتيح للجسم فرصة لاستخدام الدهون المخزنة. ملعقة كبيرة من بذور الكتان تحتوي على 73 سعرة حرارية،وبالتالي ، يمكن للشخص أن يفقد الوزن دون الشعور بالجوع.

الخلاصة: تمتلئ بذور الكتان منخفضة السعرات الحرارية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والبروتينات ، والألياف الغذائية ، ومضادات الأكسدة. قد تساعد في تخفيف الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي ، وتحسين الهضم ، والحد من الالتهابات ، وزيادة الشبع.

كيف يمكنك تضمينها في النظام الغذائي؟

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فيما يلي بعض الطرق لتضمين بذور الكتان في النظام الغذائي:

الأطعمة المخبوزة

دقيق الشوفان

زبادي

سلطة

صلصات

دجاج او سمك

معكرونة

كرات اللحم أو البرغر

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