السعودية تطلق حملة توعية للحجاج على مواقع التواصل

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وكالة الأنباء السعوديةالثلاثاء 2019/7/30 07:18 م بتوقيت أبوظبي
حملة الهلال الأحمر السعودي تتضمن إرشادات ونصائح طبية
أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي حملة توعوية، على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع اقتراب موسم الحج لعام 1440هـ.
وتستهدف الحملة توعية حجاج بيت الله الحرام، من داخل المملكة وخارجها، بجميع الإرشادات والنصائح الطبية وإجراءات السلامة الصحية.
وتتكامل البادرة مع الخطة الشاملة لهيئة الهلال الأحمر السعودي التي تستهدف وفود الحجاج في جميع المطارات والموانئ والمنافذ البرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.
وتتضمّن إرشادات صحية حول أهمية أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج مثل تطعيمات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية وشلل الأطفال والحمى الصفراء، فضلاً عن مراجعة الطبيب قبيل السفر، وأخذ جميع الأدوية اللازمة والتقارير الطبية حول التاريخ المرضي.
كما تشمل الحملة توجيهات طبية لمرضى السكري والربو والكلى، وطرق تجنُّب الوعكات الصحية وضربات الشمس والإجهاد الحراري، ونصائح الوقاية أو التعامل مع التسمّم الغذائي، إلى جانب حفظ الطعام والنظافة الشخصية والعامة.
وتعمل على تعريف الحجاج بالأدوات الضرورية اللازمة في رحلتهم، والتي يجب أن تكون موجودة دائماً في حقيبتهم، مثل المنشفة والصابون والمظلة الشمسية وكريم الترطيب وأدوات التعقيم ومسكنات الآلام وغيرها، كما تستمر البادرة في إمداد الحجاج بنصائح السلامة والصحة طوال موسم الحج.
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