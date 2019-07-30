مركز دبي المالي.. وجهة عالمية للأعمال والابتكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل مركز دبي المالي العالمي نموه وازدهاره، مساهماً في النهضة الكبيرة التي يعيشها اقتصاد الإمارات.

وفرض مركز دبي المالي العالمي نفسه كمحور عالمي للاقتصاد والأعمال، مشكلاً نقطة جذب لآلاف الشركات والمستثمرين، لما يمتاز به من جودة في التنظيم والبنية التحتية الداعمة ونظام الضرائب المقبولة.

وأعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن أكثر من 250 شركة انضمت إلى مركز دبي المالي في النصف الأول من 2019، ليبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة 2289 شركة، بزيادة سنوية قدرها 14%.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: "هذه أرقام نفتخر بها ونتطلع إلى مضاعفتها وتحقيق المزيد من النمو".

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ووفقاً لنتائج أعمال المركز في النصف الأول من العام، فقد سجل أداءً قوياً رفع نسبة الإشغال في المباني المملوكة له إلى %99.

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 24 ألف موظف يعملون في أكثر من ألفي شركة مسجلة فيه؛ حيث أسهم في توفير مئات من فرص العمل في الأشهر الأخيرة.

وكان لجهود المركز خلال مسيرة تمتد إلى 15 عاماً، الأثر الكبير في حصول دبي على تصنيفات متقدمة بين مراكز المال العالمية.