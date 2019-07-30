شكرا لقرائتكم خبر عن «كاش كول» تقدم تجربة التعامل الـ «لانقدي» في «شارع ٣٠٦» بالتعاون مع «أسواق مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «كاش كول» لخدمات الدفع الإلكتروني، تقديم خدمات الدفع الرقمية لمشروع «شارع 306»، الخاص بالمشاريع الشبابية والذي افتتحه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندس أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، التابعة لصندوق تحيا مصر، بمساكن شيراتون بحى النزهة.

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ويأتي تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في إطار التعاون ما بين شركة «كاش كول» الشركة الناشئة في مجال الدفع الإلكتروني وشركة «أسواق مصر»، ودعم استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي بهدف دفع المجتمع إلى مفهوم «اللا نقدي» بديلا عن «الكاش»، وكذلك المساعدة في دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات المالية الرقمية.

وتوفر «كاش كول» النظام الأساسي للدفع الإلكتروني لشارع 306 حيث تشمل الخدمة تحويل النقد المدفوع بواسطة الزائر إلى وحدات إلكترونية وربطها بمختلف وحدات المشاريع الشبابية، بحيث يتم تحويل مجتمع المشروع من النقدي إلى «لانقدي».

يشار إلى أن شركة كاش كول لخدمات الدفع الإلكتروني، خلال الربع الأخير لعام 2018، فى تقديم خدماتها لتحصيل الفواتير وشحن الرصيد للهواتف النقالة، معتمدة على أحدث التقنيات العالمية، وتسعى إلى نشر خدماتها بشكل تدريجي وسريع، من خلال نشر ماكينات للدفع الإلكتروني في جميع المحافظات.