6 أدوية يُمنع على الحجاج اصطحابها خلال سفرهم إلى الأراضي المُقدّسة

الرياض- لايف ستايل تواصل المؤسسة القومية لتيسر أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إصدار الإرشادات التوعوية لحجاج الجمعيات، بخاصة فيما يتعلق ببعض الأدوية الممنوع اصطحابها مع الحجاج خلال دخولهم الأراضي المقدسة . وفيما يلي تقرير معلوماتي عن بعض الأدوية الممنوع اصطحابها مع الحجاج خلال دخولهم السعودية في نقاط محددة، حيث ينبغي عدم جلب أي عقاقير مجدولة ومحظور دخولها إلى الأراضي السعودية، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون السعودي الذي يفرض عقوبات صارمة في هذا الشأن تصل إلى السجن لعدة سنوات. 1ـ أدوية الترامادول ومشتقاته 2ـ أدوية زانكس وليراكس وبروزلام 3ـ زولام ومشتقاته 4ـ البراكس وروفاميسين 5ـ الأدوية المهدئة Advertisements 6ـ مادة البيريجابلين مثل الليريكا تكتب دائماً لمرضى السكر والعظام 7ـ ضرورة حمل روشتة أو تصريح بأي دواء آخر يتم حمله أثناء السفر إلى السعودية قد يهمك ايضاً: اكتشاف الصلة بين مرض السكري والأوعية الدموية السبكى يوضح أهمية جراحات السمنة فى معالجة مرض السكر

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