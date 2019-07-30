شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية للجسم أهمها علاج أمراض المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر زيت السمك مع أحماض أوميجا 3 الدهنية هو الملحق الأكثر استخدامًا على نطاق واسع ، حيث يتناوله حوالي 10٪ من الأمريكيين.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNEws”، شيء واحد يعرفه الباحثون هو أن أوميجا 3 هي دهون أساسية - الجسم لا يستطيع صنعها، لذلك لصحة جيدة عامة ، تحتاج إلى الحصول عليها من النظام الغذائي.

الأنواع الرئيسية لأحماض أوميجا 3 الدهنية

وتم العثور على حمض Eicosapentaenoic (EPA) وحمض docosahexaenoic (DHA) في الأسماك الدهنية وبعض المحاريات.

ويوجد حمض ألفا لينولينيك (ALA) في الزيوت النباتية والمكسرات (خاصة الجوز) والكتان وبعض الخضروات الورقية.

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ويمكن أن تساعد أوميجا 3 في تقليل الالتهاب ، وهو عامل في كل من انسداد الشرايين وأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

وهناك بعض الدلائل على أن أوميجا 3 تخفف من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

كما يمكن للأوميجا -3 أن تضعف الدم وقد تقلل من احتمالية حدوث جلطات خطيرة، ولكن هذا قد يعني أيضًا أن الدم سوف يستغرق وقتًا أطول للتخثر بعد قطع بسيط، على سبيل المثال.

وهذا يمكن أن يكون خطيرًا إذا كنت أيضًا مصحوبًا بوصفة أرق للدم أو تتناول مضادات الالتهاب التي يمكن أن تسبب قرح والنزيف. لذا تحدث إلى طبيبك حول التفاعلات الدوائية المحتملة إذا كنت تفكر في تناول مكملات أوميجا 3.