شكرا لقرائتكم خبر عن دواء شهير للربو يمنع مشاكل اعتلال الشبكية المرتبطة بالسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد الأطباء والباحثون من مستشفيات جامعة راينبو بابيس ومستشفى الأطفال بجامعة كيس وسترن ريزيرف للطب، أن دواء الربو الذى يحتوى على المادة الفعالة "مونتيلوكاست"، يمكن أن يمنع التغيرات المبكرة في اعتلال الشبكية لمرضى السكر.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، أوضح الباحثون أن اعتلال الشبكية، وهو مرض يصيب العين بسبب مرض السكري من النوع الأول.

وقال المؤلف "روز جبيتوسي كلوج": "لقد وجدنا أن المونتيلوكاست كان قادرًا على تعطيل إشارة جزيئات الالتهابات التي تُسمى اللوكوترين.

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وقد أدى هذا الاضطراب إلى تقليل الأوعية الدموية الصغيرة والأضرار العصبية التي نراها في المراحل المبكرة من اعتلال الشبكية السكري ".

وفي حين أن معظم العلاجات تستهدف المراحل المتأخرة من مرض العين في مرض السكري، فإن هذه النتائج تقدم مقاربة تمس الحاجة إليها لعلاج المرض في وقت مبكر.

وقال الدكتور "جوبيتوسي كلوج": "إن إعادة استخدام دواء معتمد بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA للاستخدام في الأطفال والمراهقين يمهد الطريق للترجمة السريعة لهذه النتائج التي توصلت إليها النماذج الحيوانية إلى البشر".