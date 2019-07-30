علامات تحرك اللولب في الرحم وإجراءات يجب اتباعها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 04:38 مساءً - تختلف أنواع وسائل تحديد النسل للنساء، لكن الآثار الجانبية غالباً ما تصاحب معظمها. لذلك تتجه النساء نحو اللولب باعتباره الوسيلة الأكثر أماناً وطويلة الأمد لتحديد النسل، ولكن أحياناً يتحرك اللولب من مكانه الطبيعي، فالأجهزة الرحمية، المعروفة باسم IUDs، هي أجهزة على شكل T يتم إدخالها في الرحم لمنع الحمل، فإنها تستمر لمدة 12 عاماً ويمكن عكسها تماماً. وهذا يعني أنه يمكنك الحمل بسهولة بعد إزالته. من الأسهل نسبياً إدخال اللولب.

أشار الدكتور أحمد الجزار، استشاري النساء والتوليد والعقم، إلى أنه بسبب بعض العوامل، أحياناً يتحرك اللولب من مكانه المحدد في المهبل أو يخرج من المهبل.

ينصح "الجزار" بمتابعة فحص سلاسل اللولب. تأتي اللوالب بسلاسل متصلة بها، مثل السدادات القطنية، مما يسهل اكتشافها أو إزالتها. يمكن استخدام هذه السلاسل بالذات لمعرفة ما إذا كان اللولب في وضعه الصحيح أم لا.

التحقق من سلاسل اللولب

من المعروف أن اللولب فعال بنسبة 99.99٪ في منع الحمل دون آثار جانبية.

1- ابدئي بأيدٍ نظيفة.

2- الجلوس في وضع مريح أو وضع القرفصاء على الأرض، اختاري وضعاً يتيح لك الوصول بسهولة إلى داخل المهبل.

3- أدخلي إصبعك الأوسط أو السبابة في المهبل؛ حتى تلمسي عنق الرحم. يبدو عنق الرحم دافئاً ومطاطياً مثل طرف الأنف، على النقيض من العضلات المهبلية الملساء. الأوتار على الأرجح يجب أن تكون موجودة هناك.

4- حاولي أن تتذكري طول السلاسل. يمكنك حتى التحقق من السلاسل مباشرة بعد إدخالها لقياس ما إذا كان الجهاز في الموضع المناسب في المرة التالية التي تقومين فيها بالتحقق.

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ما بعد تركيب اللولب

ويجب عليك التحقق من اللولب الخاص بك، بعد تركيبه، قد ترغبين في فحص اللولب كل بضعة أيام؛ نظراً لأنه يتمتع بفرص أكبر في الخروج من مكانه. بشكل عام، يمكنك التحقق من اللولب الخاص بك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تركيبه، يكفي التحقق منه فقط خلال فترات الدورة الشهرية.

ويمكن أن يسقط اللولب؛ لأنه عبارة عن أجهزة صغيرة يمكنها الخروج بسهولة، يُعرف حدوث الانزلاق اللولبي باسم الطرد. على الرغم من أن الأطباء لا يفهمون الأسباب الدقيقة وراء هبوط اللولب، لذلك ننصحك بمواصلة البحث عن جهاز اللولب عن طريق الكشف عن موقع السلاسل إذا لم تكوني قادرةً على الشعور بخيوط اللولب أو شعرت بأن الأوتار أقصر أو أطول من المعتاد، فقد يكون اللولب الخاص بك خارج المكان المحدد في المهبل .

وعلامات طرد اللولب عديدة يقدمها جسمك لتحديد ما إذا كان اللولب قد تم طرده أم لا، التشنج الشديد، إفراز غير طبيعي، نزيف شديد، ومع ذلك أحياناً ترافق هذه العلامات الحمى، والتي ستخبرك بأن جسمك يكافح العدوى.

إذا شعرت بأن أوتار اللولب الخاص بك أقصر أو أطول من المعتاد أو لا تشعرين بالسلاسل تماماً، فمن الأفضل أن يتم التوجه إلى طبيبك في الحال. ويُنصح بعدم محاولة دفع الجهاز أو إزالته بمفردك، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات غير مرغوب فيها. ومع ذلك، يجب أن تتذكري عدم الانغماس في ممارسة الجنس غير المحمي؛ لأن أي تغيير في وضع اللولب قد يقلل من كفاءته.