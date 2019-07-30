شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحمى نفسك من الإصابة بالعدوى والأمراض الفيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع الحر والتزاحم الشديد قد نتعرض للأمراض الفيروسية والبكتيريا التى تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض، ومنها النزلات المعوية والتقرحات والجرثومة الحلزونية، مع امراض الجهاز التنفسى مثل الالتهاب الرئوى ونزلات البرد والأنفلونزا.

لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من العدوى الفيروسة والبكتيرية وفقا لما ذكره موقع verywellhealth

1: ينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والوجبات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت المهدرجة الى تزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.



غسل اليدين

2:الابتعاد عن المشروبات الغازية والكحولية وخصوصا المكشوفة وذلك للوقاية من العدوى، فمن الممكن استبدالها بالمشروبات الطبيعية والسوائل الدافئة.

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3: ينصح بغسل الخضراوات جيدا قبل تناولها، وذلك للوقاية من انتشار الفيروسات والبكتيريا والعدوى التى تنتقل عن طريق رش الخضراوات بالمواد الكيميائية.

4: يجب الامتناع عن تناول اللحوم المصنعة نظرا لما تحتويه من مواد حافظة والألوان الصناعية التى تزيد من خطر الاصابة بالجراثيم.

5: ينصح بغسل اليدين باستمرار، وخصوصا قبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض.

6:ينصح باستخدام كمامة الأنف عند التواجد فى الاماكن المزدحمة وذلك للوقاية من العدوى والفيروسات.