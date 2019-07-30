5 نصائح للتغلب على الانتفاخ.. احذر البقوليات واشرب الزنجبيل

بعيدا عن ممارسة التمارين أو اتباع نظام غذائي صحي، يحدث الانتفاخ لكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من أن الانتفاخ أمر طبيعي؛ فإن من الصعب تحديد مصدره.

وفي حين أن الانتفاخ أحيانا ما يكون علامة على حالة طبية خطيرة؛ فإن سببه في الأساس يرجع إلى النظام الغذائي، وذكرت صحيفة "ميرور أونلاين" أن بحثا أجرته جامعة برشلونة المستقلة أظهر أن ما نأكله له أثر هائل على الشكل أو الحالة التي نبدو عليها.





5 حيل لتفادي الانتفاخ

1- تجنب المشروبات الغازية والعلكة

المشروبات الغازية تحتوي على غاز، والذي بدوره يمكن أن ينفخ المعدة. وبدلا منه التزم بتناول الزنجبيل والشاي بالنعناع لتهدئة المعدة المنتفخة.

أما مضغ العلكة، فيمكن أن يسبب ابتلاع الهواء؛ ما يؤدي لدخول المزيد من الغاز إلى المعدة.

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2- احذر البقوليات

البقوليات مصدر ممتاز للبروتين والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن. ولكن أغلبها يحتوي على سكريات تسمى "ألفا جالاكتوسيداز" التي تنتمي لمجموعة من الكربوهيدرات الخادعة تسمى "فودماب".

والفودماب هو سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة.

وهذه يمكن أن تكون أسوأ عدو للمرء الأكثر عرضة للانتفاخ؛ فهي تشكل غازا خلال عملية التخمر التي يمكن أن تزعج الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي لأنها تتسبب في الغازات والتشنجات والإسهال وهذا الانتفاخ المقيت.

ووجدت دراسة فرنسية أنه إذا ما تم نقع البقوليات وتم تركها لتنبت، فإن هذا يقلل الفودماب بها. وقد تكون اللوبيا ذات العين السوداء أسهل في الهضم.

3- الزنجبيل الطازج

يستخدم الزنجبيل، وهو مادة هضمية قوية ومضاد للالتهابات، لتهدئة الانتفاخ وتشنجات المعدة منذ قرون. إنه يحفز بشكل طبيعي إنزيمات الهضم ويقي بطانة المعدة.

4- الثوم والبصل المطهيان

يحتوي البصل والثوم على فودماب أيضا ولكن طهيهما قد يقلل هذا الأثر على الجهاز الهضمي ويقلل الانتفاخ.

5- تناول وجبات أصغر

إنها حيلة بسيطة ذات أثر كبير. تجنب تناول كميات كبيرة خلال الوجبات وتحول من 3 وجبات كبيرة في اليوم إلى 5 أو 6 حصص أصغر. هذا ينظم سكر الدم ويجعلك تشعر بأنك أخف في الحركة، وبطنك مسطح.