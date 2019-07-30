تقنية صينية جديدة لتشخيص أمراض القلب التاجي

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية دخول تكنولوجيا تشخيصية جديدة السوق؛ لتحسين علاج مرض القلب التاجي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن هذه التكنولوجيا طورتها شركة "نبض" لتكنولوجيا التصوير الطبي في شانجهاي، ومجموعة من الباحثين من جامعة جياوتونج في بلدية شانجهاي، وتدعى نظام القياس بـ"نسبة التدفق الكمي" (كيو.أف.أر).

Advertisements

يسجل النظام الجديد نسبة التدفق الكمي دون تدخل جراحي للجسم، استنادا إلى التحليل الحسابي للأشعة السينية التاجية، ويستطيع تقييم انسداد الشريان التاجي ووظيفته، ويساعد الأطباء على تحديد إذا كان المريض يحتاج إلى عمليات القلب التداخلية أم لا.

وأوضحت الوزارة الصينية، في بيان، أن تكنولوجيا "كيو.أف.أر" تستطيع أن تقيم وظيفة الشريان التاجي في غضون 4 دقائق، وتزيد نسبة الدقة بمقدار 33% قياسا إلى التصوير التاجي التقليدي، كما تتمتع بدقة أكثر مقارنة بالتصوير المقطعي البصري، وتعد تقنية شائعة للتصوير.

وأضافت أن تكنولوجيا "كيو.أف.أر" توفر جهاز تشخيص أكثر دقة دون جراحة، وعلاجا أفضل لمرضى القلب التاجي.

مرض القلب التاجي يحدث عندما يضيق أو يعاق تدفق في القلب بسبب تراكم الترسبات في الشريان التاجي، ونمت نسبة النفقات العلاجية للأمراض القلبية بشكل أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني تزايد العبء الاقتصادي على المرضى الصينيين.