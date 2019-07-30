الحقيبة المدرسية غير المناسبة تهدد طفلك بمشاكل الظهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تهدد الحقيبة المدرسية غير المناسبة طفلك بمشاكل في الظهر، وتعرضه إلى الانحاء أو إعاقة الرؤية لما حوله.



وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إن الحقيبة المدرسية تكون غير مناسبة إذا كانت أعرض وأطول من جذع جسم الطفل.





وإذا كانت الحقيبة المدرسية عريضة جدا من أعلى، فسيكون الطفل مجبرا على الانحناء إلى الأمام؛ ما يشكل عبئا على ظهره. وإذا كانت الحقيبة أعلى من الكتف، فإنها ستعوق رؤية الطفل إلى الخلف؛ ما يهدد سلامته في طريق ذهابه إلى المدرسة وعودته منها.

وتكون الحقيبة المدرسية مناسبة عندما يستقر الطرف العلوي منها على كتف الطفل، بينما يستقر الجزء السفلي منها فوق المقعدة بقليل، في حين لا تلتصق الحقيبة بالظهر، علما بأن أحزمة الحمل المبطنة وكذلك أحزمة الصدر والحوض تسهم في توفير وضعية جيدة ومستقرة للحقيبة على ظهر الطفل.