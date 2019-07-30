إسراء البوطي أول امرأة سعودية تصبح شريكة في "إرنست ويونغ" في المملكة

أعلنت شركة إرنست ويونغ (EY) عن انضمام 20 شريكًا جديدًا إلى خطوط خدماتها وقطاعاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 218 شريكًا.

كما تضاعف عدد النساء اللواتي تمت ترقيتهن في عام 2019 ليصبحن شريكات في EY ثلاث مرات مقارنة بعدد الشريكات اللواتي تم الإعلان عنهن في عام 2018.

وانضم الشركاء الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مكاتب EY في البحرين ومصر والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث توزعوا على الخدمات الاستشارية، وخدمات التدقيق، وخدمات استشارات الصفقات، والممارسات الضريبية.

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وفي تعليقه على الترقيات الجديدة، قال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدني جداً الترحيب بهذه المجموعة المتنوعة والموهوبة ضمن فريقنا القيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعكس خبرات الشركاء الجدد في مختلف القطاعات والخدمات تميز وعمق عروض EY، وخبراتنا الكبيرة في مختلف اقتصادات المنطقة. ومع استمرار العصر الرقمي بدفع الشركات إلى استكشاف الفرص الجديدة، فإننا ملتزمون بمواصلة العمل لضمان وصول عملائنا إلى أحدث التقنيات والحلول من خلال مجموعة استثنائية من القادة وفرق العمل ذات الأداء المتميز".

شريكات جدد ينضممن إلى EY كأول نساء ضمن فريق الشركاء في السعودية والإمارات ومصر

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تمت ترقية إسراء البوطي لتصبح أول امرأة سعودية تنضم إلى فريق شركاء الخدمات الضريبية في المملكة، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبحت ثلاث نساء أول شريكات ينضممن إلى فرق شركاء EY في بلدانهن، حيث تمت ترقية المواطنة الإماراتية وردة إبراهيم لتصبح شريكة في خدمات التدقيق بدولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تمت ترقية المواطنة المصرية هبة الوردي لتنضم إلى فريق شركاء الخدمات الضريبية في مصر.

وأضاف السويلم: "أنا فخور للغاية بنمو عدد الشريكات في EY مع كل عام، إذ يعكس هذا التزامنا الراسخ بتعزيز المساواة وبناء مجالس إدارة أكثر شمولاً، ويعد انضمام العديد من الإناث من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فريقنا القيادي، لقيادة رؤيتنا وقيمنا، شرفًا كبيرًا لنا، وأنا أتطلع إلى رؤية مساهماتهن وتأثيرها الإيجابي على قطاعنا".

الإعلان عن انضمام أكثر من 700 شريك جديد حول العالم

أعلنت EY عن ترقية 733 شخصاً ليصبحوا شركاء جدد في مكاتب الشركة حول العالم. وتمثل النساء وقطاع الأسواق الناشئة، للسنة الخامسة على التوالي، ما يقرب من ثلث فئة الشركاء الجدد لهذا العام بنسبة 30٪ و33٪ على التوالي، وفي سياق متصل، استحوذت خدمات التدقيق مجدداً على ما يقرب من ثلث عدد الشركاء الجدد، بنسبة بلغت 28٪.

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