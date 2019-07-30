مقتل العارضة إيكاترينا كيه ووضع جثتها داخل حقيبة سفر في منزلها في موسكو

كشف تقرير حديث لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن السلطات الروسية عثرت على العارضة ومُدوِّنة المكياج "إيكاترينا كيه" (24 عامًا)، جثةً هامدةً مخبأةً في حقيبة سفر داخل منزلها بموسكو.

وكانت العارضة قد توقّفت عن الرد على مكالمات والديها، مما أشعرهما بالقلق، فطلبا من مالك السكن تفقُّد منزل ابنتهما.

هذا ووفقًا للصحيفة، اقتحمت الشرطة منزل "إيكاترينا" أمس وصُدموا عند العثور على جثتها عارية ومعبأة في حقيبة، وكانت منحورة العنق ومصابة بعدة طعنات.

يلفُّ جريمة مقتل "إيكاترينا" الكثير من الغموض، خاصةً أنه ليس معروفًا قاتُلها أو دافعه، بينما كشفت تقارير الشرطة أن العارضة كانت قد بدأت حديثًا علاقة مع رجل عمره 52 عامًا، بعدما أنهت علاقتها برجل يبلغ من العمر 32 عامًا، ومع ذلك ليس واضحًا متى أو سبب الانفصال.

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وفيما يتعلّق بـ "إيكاترينا"، يجدرُ بالذكر أنه جنبًا إلى كونها عارضة، إلا أنها درست الطب وتخصّصت في الأمراض الجلدية والتناسلية، وكانت تعمل في إحدى مستشفيات موسكو، كما أنها حاصلة على شهادة من جامعة "بيروجوف" الروسية الوطنية للأبحاث الطبية.

وسبق وأن شاركت إيكاترينا في مسابقة ملكة جمال موسكو، كما يتابعها ما يصل إلى 80 ألف شخص على إنستغرام.

وحتى الآن، لم يتم اعتقال أي مشتبه به، ولكن الشرطة أطلقت تحقيقًا واسعًا حول ما إذا كانت الجريمة بدافع الغيرة.

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