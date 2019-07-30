دراسة: تناول الخضراوات والفواكه والحبوب بدلا من اللحوم يحميك من أمراض الكلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المؤسسة القومية للكلى أن النظام الغذائى القائم على النبات يحافظ على صحة الكلى، وقد يساعد تناول المزيد من الأطعمة النباتية، مثل الخضراوات والحبوب بدلاً من الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات مثل اللحوم الحمراء، على منع وإبطاء تطور مرض الكلى المزمن، ومرض السكر من النوع الثانى، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.



أمراض الكلى

وتشير الدراسات إلى أن تناول الحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والخضراوات، يعد من أهم الطرق للحفاظ على صحة الكلى، موضحة أنه لا يعنى بدء اتباع نظام غذائي نباتي أنك تحتاج إلى أن تصبح نباتيًا، وتقطع جميع مصادر البروتين الحيواني من نظامك الغذائي.

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الاطعمة المحتوية على الحبوب تحمى من امراض الكلى

وقالت المؤسسة: قد يكون الحليب الخالي من الدسم، والشمام، والأرز البني من مفاتيح الحفاظ على وظائف الكلى، وفقا لبحث، لكن تناول الطعام غير الصحى والتدخين والسمنة يسبب أمراض الكلى.



الخضراوات والفواكه تحمى من أمراض الكلى

ووجد الباحثون، بقيادة ألكسندر تشانج، العضو المنتدب بالمركز الطبي بجامعة لويولا، أن الأشخاص الذين لديهم وظائف الكلى طبيعية لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، والذين كان نظامهم الغذائي غنيًا باللحوم الحمراء، والمشروبات المحلاة بالسكر، والملح، وقليل من الفاكهة، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بامراض الكلى بنسبة 97%.



تناول الاطعمة المحتوية على الحبوب تخفض فرص اصابتك بامراض الكلى

بالإضافة إلى ذلك كان الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، أو الذين يعانون من مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30، معرضين لخطر الإصابة 3 أضعاف الأشخاص الذين لا يعانون من السمنة، كما أن المدخنين أكثر عرضة بنسبة 53% للإصابة بأمراض الكلى.