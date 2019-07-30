علامات تؤكد معاناتك من متلازمة التعب المزمن CSF

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 10:35 صباحاً - تنتاب المرأة أحياناً الشعور بالتعب المستمر حتى بعد الاستيقاظ من النوم دون معرفة سببه، الدكتورة «هناء جميل» استشاري الباطنة والغدد توضح «متلازمة التعب المزمن» المعروفة باسمCSF، وهي مرض معقد يصيب حوالي 17 إلى 24 مليون شخص كل عام، يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الأعراض تختلف من شخص لآخر. يشعر المريض من خلال متلازمة التعب المزمن بالتعب المستمر والشعور بعدم الانتعاش حتى بعد النوم.

أسباب متلازمة التعب المزمن

على الرغم من أننا لا نعرف تماماً أسباب الإصابة بالـCFS، إلا أنه يُعتقد أنها ناجمة عن طفرات جينية معينة، عندما تتوافق مع التعرض لفيروسات أو سموم معينة، تتسبب في الشعور بالإرهاق والألم ومجموعة من الأعراض غير المحددة الأخرى. النساء أكثر عرضة من الرجال لتشخيصCSF / ME، وأحياناً قد يتسبب اضطراب الجهاز العصبي الودي في الإصابة بالتعب المزمن. يتوقع الأطباء أيضاً أنه بالإضافة إلى الفيروسات، قد تكون هناك عوامل مساهمة أخرى، والتي تشمل:

ضعف الجهاز المناعي.

الاختلالات الهرمونية.

الضغط العصبي.

أعراض وعلامات متلازمة التعب المزمن

انتشار الألم: التشنج، الصداع وآلام لا تحتمل تقريباً. غالباً ما يوصف الألم نفسه بأنه وجع أو ألم في العضلات. قد يبدأ الإحساس في منطقة واحدة وينتقل إلى التالية.

ضعف الإدراك: يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف الإدراك أن يواجهوا مشاكل في تذكر أشياء، مثل المحادثات الأخيرة ومكان وضع أشياء معينة.

اضطرابات في النوم: يتضمن ذلك نوماً غير عميق، وهو يحدث عندما يشعر الشخص بالإرهاق رغم النوم لساعات. تشمل اضطرابات النوم الأخرى انقطاع النفس أثناء النوم، الأرق، فرط النوم، متلازمة تململ الساق، تغيير المرحلة، النوم المجزأ والتعرق الليلي.

التعب المزمن: التعب هو انخفاض القدرة على أداء الأنشطة اليومية التي كانت جزءاً من روتين الشخص وعلى انخفاض الطاقة. عادة ما يستمر التعب الذي يصاحب CFS لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو لفترة أطول إذا كان شديداً. قد لا يتمكن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن من التخلص من التعب، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي الحصول على قسط إضافي من الراحة إلى زيادة الأعراض.

ممارسة التعصب: هو تدهور الأعراض التي تأتي من فرط الطاقة الجسدية والعقلية. يصف الكثير هذا الشعور بأنه مستنزف بالطاقة، إذا تجاوز حدوده، فقد يكون ضاراً بصحة الجسم.

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الدوخة: هي أحد تلك الأعراض التي غالباً ما ترتبط مع معظم حالات متلازمة التعب المزمن. قد تحدث في الأساس عندما يكون الشخص غير متوازن. يميل معظم المصابين بالـ CFS إلى الشعور بالدوار عندما يخرجون من الفراش بعد ليلة من النوم المضطرب.

الحساسية الغذائية: قد تعانين من السعال والعطس، حتى لو لم تعاني من الحساسية في الماضي.

استمرار التهاب الحلق: هذه الأعراض ستستمر طالما استمر المرض. لحسن الحظ، فإن تخفيف التهاب الحلق بسيط للغاية، إما عن طريق غرغرة الماء المالح أو تناول الدواء.

تورم الغدد الليمفاوية: توجد عادة في الرقبة وتحت الذراعين وربما في الفخذ. تضخم الغدد الليمفاوية استجابة لعملية معدية، فقد يكون من المخيف تماماً أن تتورم الغدد الليمفاوية دون مصدر معدٍ.

استمرار أعراض الإنفلونزا: قد تعانين من حمى منخفضة الدرجة، وآلام المفاصل، عضلات شديدة، غثيان، وشعور عام بأنكِ لستِ على ما يرام. وبالرغم من تناول دواء لعلاج الإنفلونزا، قد تستمر الأعراض عادة.

تشخيص وعلاج متلازمة التعب المزمن

يتم تشخيص متلازمة التعب المزمن بشكل شائع عند النساء بين سن 40 و50 عاماً، أمّا بالنسبة لعلاج متلازمة التعب المزمن، لا توجد طريقة محددة لتشخيص المرض، لأن المرضى عادة ما يعانون من أعراض مختلفة، فما يصلح لمريض قد لا يصلح لآخر. أفضل طريقة لتقليل الأعراض، هي العمل مع فريق من مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين واتّباع بعض الأمور التي من شأنها أن تساعد على التخفيف منها، وهي:

تغيير نمط الحياة

من المهم إجراء تعديلات على نمط الحياة لتقليل الآثار الضارة. قد تساعدك التغييرات في نمط الحياة على التحكم بشكل أفضل في بعض الأعراض بما في ذلك اضطرابات النوم، ضباب الدماغ والتعب بعد الإجهاض. من المهم تعلم إستراتيجيات المواجهة وتقنيات الحد من التوتر، إضافة إلى تناول نظام غذائي صحي والتوقّف عن تناول الكحول والكافيين.

أدوية

لا يوجد دواء محدد واحد لمعالجة جميع الأعراض الخاصّة بك، لأنّ هذه الأعراض يمكن أن تتلاشى وتضعف أو حتى تتغير. يجب تعديل الدواء الذي تتناولينه في بعض الحالات .

الطب البديل

اليوغا والتأمل قد يساعدان أيضاً في تخفيف الأعراض المؤلمة.