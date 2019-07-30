الكتف المتجمد يهدد مرضى السكري والنساء.. مراحله وطرق العلاج

يعد "الكتف المتجمد" (Frozen Shoulder) من أمراض العظام، التي تُحيل حياة المريض إلى جحيم؛ حيث يتعذر على المريض تحريك كتفه، ولا يتمكن من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.



وقال أخيم بيتشناو، جراح العظام الألماني، إن "الكتف المتجمد" يُعرف علميا باسم "التهاب المحفظة اللاصق"، وهو عبارة عن التهاب يصيب "محفظة الكتف"، وهي نسيج ضام محيط بمفصل الكتف.

وبسبب هذا الالتهاب تصبح محفظة الكتف متيبسة، ما يعوق حركتها إلى حد كبير، إلى جانب الشعور بألم شديد، عادة ما يكون مستمرا ويزداد في الليل أو مع برودة الجو، كما يمكن أن تؤدي بعض الحركات إلى نوبات من الألم الشديد والتقلص، ويُعتقد أن هذه الحالة ناتجة عن إصابة أو صدمة في منطقة الكتف.

3 مراحل

أوضح أخيم بيتشناو أن الكتف المتجمد يمر بثلاث مراحل هي: الالتهاب والتجمد وتفكك هذا التجمد، موضحا أنه في مرحلة الالتهاب يعاني المريض ألما شديدا بدون قيود في الحركة، في حين يعاني المريض في مرحلة التجمد من عدم القدرة على تحريك الكتف.

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وفي المرحلة الأولى يتم علاج الألم بواسطة الكورتيزون سواء في صورة أقراص أو حقن، بينما لا تنجح المسكنات التقليدية كالإيبوبروفين في تخفيف المتاعب.

وقال فيم يانسن، اختصاصي العلاج الطبيعي الألماني، إنه في مرحلة التجمد ومع تراجع الآلام يتم اللجوء إلى العلاج الطبيعي، مع مراعاة ممارسة تمارين العلاج الطبيعي باعتدال، كما يمكن تسريع وتيرة العلاج من خلال فترات الراحة والبعد عن التوتر النفسي.

وأضاف يانسن أنه في المرحلة الثالثة، وهي تفكك التجمد، تبدأ الحركة في العودة شيئا فشيئا، مشيرا إلى أنه إذا لم يفلح العلاج الطبيعي في تحسين الحالة، فقد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة، وبعدها الخضوع للعلاج الطبيعي مجددا.

مرضى السكري والغدة الدرقية

جراح العظام الألماني ماركوس شايبل، يرى أن الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالكتف المتجمد هم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأيض كمرضى السكري، والنساء، اللاتي يتراوح عمرهن بين 40 و60 عاما، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية؛ فالتغيرات الهرمونية قد تكون هي السبب هنا، ولا يمكن الوقاية من هذا المرض، فحتى الرياضيون يصابون به أيضا.

وأضاف شايبل أنه يتم التحقق من الإصابة بالكتف المتجمد من خلال التصوير بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لاستبعاد أمراض لها أعراض مشابهة مثل تمزق أحد أوتار الكتف أو التهاب الجراب الزلالي.