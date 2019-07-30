كتمان الأسرار الشخصية يضر بصحتك

حذرت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة كولومبيا الأمريكية من أن الاحتفاظ بالأسرار يؤثر على صحة الجسم.

وأكد الباحث مايكل سليبيان وزملاؤه، من جامعة كولومبيا الأمريكية، أن دراسة شملت أكثر من ألف شخص من 29 دولة للتعرف على تأثير الاحتفاظ بالأسرار على صحة أجسامنا.

ووفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، فقد صنف الباحثون الأسرار إلى 38 مجموعة، كان أكثرها انتشارا الأسرار الجنسية والعاطفية والكذب والرغبة بارتكاب سرقة أو أعمال عنف، حيث وجد الفريق أن الشخص العادي يحتفظ في المتوسط بنحو 13 سرا في وقت واحد.

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وناقش الباحثون المشاركين في الدراسة عن تأثير تلك الأسرار على صحتهم، ليجدوا أن كتمان الشخص أسراره الشخصية يؤثر سلبا على الصحة.

وأوضح الباحثون أن الجو المحيط بالشخص الذي يحتفظ بالسر هو ما يؤثر على صحته ومزاجه، فمثلا إذا كان الشخص يجلس وحيدا فإنه يفكر في أسراره ويركز عليها، مما يدفعه إلى التوتر أو قد يزيد من شعوره بالذنب أو الخجل، بصورة أكبر من تلك التي يشعر بها إذا كان محاطا بآخرين.

ولنظرة أعمق على الأسرار وتأثيرها على الناس، قدم الباحث توم فريجنس وزملاؤه في دراسة ثانية، من جامعة أوتريخت في هولندا، استبيانا شارك فيه 790 مراهقا، توصلوا من خلاله إلى أن أولئك الذين احتفظوا بأسرار ولم يخبروا بها أحدا، كانت لديهم شكاوى جسمانية ومزاج سيئ وشعور بالوحدة أكبر من نظرائهم الذين شاركوا أسرارهم مع أصدقاء مقربين أو والديهم.

وذكرت دراسة أمريكية سابقة أن كتمان هذه الأسرار يؤدي إلى زيادة معدلات هرمونات التوتر، مثل (الكورتيزول) بشكل كبير للغاية، الأمر الذي قد يسبب مشكلات في الأمعاء وعملية التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم، وظهور تجاعيد مبكرة بالجلد وضعف الجهاز المناعي.