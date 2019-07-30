القفز بالحبل.. مفتاح الرشاقة وإنقاص الوزن

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد رياضة القفز بالحبل مفتاحاً لرشاقة الجسم والتخلص من الوزن الزائد، فهو بمثابة تدريب شامل للجسم؛ فهو يؤثر على عضلات البطن والظهر والذراعين والساقين.
وقال البروفيسور إنجو فروبوزه، أستاذ العلوم الرياضية الألماني، إن القفز بالحبل مفتاح الرشاقة ويساعد على إنقاص الوزن، فإجراء التدريب لمدة نصف ساعة يسهم في حرق 400 سعر حراري.
كما يسهم في تنمية مهارات التوازن وتحسين ثبات واستقرار الجسم، ما يساعد في الحد من خطر السقوط والإصابات.
وأشار فروبوزه إلى أنه ينبغي على المبتدئين ممارسة رياضة القفز بالحبل لمدة 10 دقائق بمعدل 60 قفزة في الدقيقة.
ولضبط الطول الصحيح للحبل ينبغي الوقوف على أطراف أصابع الأقدام في منتصف الحبل والإمساك بالمقابض تحت الصدر بقليل، مع ثني المرفقين بزاوية 90 درجة.
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