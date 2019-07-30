شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تضر نفسك... حاجات هتعرضك لضعف الانتصاب ابعد عنها وعالجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "احراج وقلق وتوتر"، من الأشياء التى يتعرض لها الرجال عقب إصابتهم بضعف الانتصاب، وهى من المشاكل الشائعة بين الرجال والتى تؤثر على حياتهم الزوجية، ويكون ذلك نتيجة أسباب مختلفة سواء الإصابة ببعض الأمراض أو اتباع بعض العادات السيئة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب وهى:



ضعف الانتصاب

الأسباب المرضية التى تسبب ضعف الانتصاب

1:مرضى القلب أكثر عرضا للاصابة بضعف الانتصاب.

2:انسداد الأوعية الدموية وتصلب الشرايين يسبب ضعف الانتصاب.

3:ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول من أبرز أسباب ضعف الانتصاب عند الرجال.

4:مرضى السكر والسمنة.

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5:مرض باركنسون والتصلب المتعدد .

6: الاثار الجانبية لبعض الأدوية قد تسبب ضعف الانتصاب، لذلك ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.

عادات خاطئة وأسباب نفسية تسبب ضعف الانتصاب

1:الافراط فى المشروبات الكحولية يزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

2:اضطرابات النوم والأرق.

3:الاكتئاب والقلق من أسباب الاصابة بضعف الانتصاب.

وهنا ينصح المرضى بزيارة الطبيب لتحديد السبب وعلاجه مع تجنب السمنة والتدخين والمشروبات الكحولية.