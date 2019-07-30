شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر إصابتك ببكتيريا فى المعدة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكتيريا المعدة والأمعاء البكتيرية عدوى بكتيرية في المعدة يصاب بها الشخص عندما يتعرض لأطعمة وماء أو حيوانات ملوثة، وتشمل أنواع البكتيريا التي تسبب هذه العدوى بكتيريا E. coli و salmonella و Yersinia الموجودة في اللحم المفروم ومنتجات الألبان ولحم الخنزير على التوالي.

تعتمد أعراض العدوى البكتيرية في المعدة على نوع البكتيريا السببية وقد تشمل الغثيان والحمى والإسهال وتشنجات البطن والدم في البراز، وذلك وفقاً لتقرير موقع " Healthline".

Advertisements

أشار التقرير إلى أنه على أي شخص بالغ تستمر عليه الأعراض لفترة أطول من 5 أيام يتطلب عناية طبية، بينما يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر ممن يعانون من الإسهال أو القيء ، والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 أشهر والذين يتقيئون لمدة 12 ساعة ، والأطفال الذين يظهرون الأعراض لفترة أطول من يومين، إلى عناية طبية سريعة.



بكتيريا المعدة

التعامل غير السليم مع الطعام، مثل عدم تغطيته وتركه في درجات حرارة دافئة لفترة طويلة أو عدم تسخينه بشكل غير كاف، قد تتسبب فى وجود بكتيريا فى المعدة، والتى تسبب ضعف الجهاز المناعي، أيضا قد تتسبب الأدوية التي تقلل من حموضة المعدة فى زيادة خطر إصابة الشخص بالتهاب المعدة والأمعاء الجرثومي.

للوقاية من التهاب المعدة والأمعاء البكتيري يحتاج الشخص إلى ممارسة النظافة الشخصية، وهذا يشمل غسل اليدين بعد زيارة المرحاض ، وتجنب شرب الحليب غير المبستر وغسل الخضراوات والسلطات بسرعة.