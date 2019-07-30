شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بجسمك تتأثر بمشاكل الغدة الدرقية.. أبرزها الدماغ والعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى عدد كبير من الأشخاص من الأمراض الشائعة أو المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الغدة الدرقية. ومع ذلك ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" فإن الغدة الدرقية ليس مرضا بل هى تتحكم فى العديد من الأنشطة الأساسية للجسم، ومشكلة الغدة الدرقية خطيرة للغاية لأنها تلحق الضرر بالعديد من أعضاء الجسم.

وتساعد الغدة الدرقية على تحويل النظام الغذائى إلى طاقة وكذلك فى تكوين ثلاثي يودوثيرونين وهرمون الغدة الدرقية، وهذه الهرمونات لها تأثير مباشر على "النفس، ومعدل ضربات القلب، وصحة الجهاز الهضمى، وتنظيم درجة حرارة الجسم".



تأثير الغدة الدرقية على الأعضاء

تسبب مشاكل الغدة الدرقية تورما وكتلا فى الحلق، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الحلق، وتبدأ الصحة بالتدهور تدريجياً.

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إذا كان أي شخص يعاني من مشكلة في الغدة الدرقية فإنه تزداد فرص تلف الدماغ، حيث لا يعمل الناقل العصبي للدماغ بشكل صحيح بسبب الغدة الدرقية، والذى يتسبب في أن يصبح الدماغ البشري فريسة للتوتر والاكتئاب.



مشاكل الغدة الدرقية

مشكلة الغدة الدرقية تؤثر على عمل شبكية العين، هذا لا يؤدى فقط إلى إتلاف العينين ولكنه يسبب أيضًا التهابًا (حرقان، احمرار، تورم) فى العينين.

تؤدى الغدة الدرقية إلى مشكلة انكماش رحم المرأة، مما يؤدي إلى إضعاف طبقته، وقد تؤثر على القدرة على الحمل، لذلك، ينبغى أن تستمر النساء فى فحص الغدة الدرقية من وقت لآخر.