5 أوجه للتحيز الطبي ضد النساء.. ممارسات قاتلة

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية عن 5 أوجه للتحيز الطبي ضد النساء، وكيف يمكن أن يتحوّل عدم المساواة بين الجنسين طبياً إلى مسألة حياة أو موت.

وتشمل هذه الممارسات التجارب على الأدوية التي تُجرَى للرجال فقط، فضلاً عن المفاهيم الخاطئة حول الإنعاش القلبي الرئوي.





١- فشل القلب

كشفت دراسة الأسبوع الماضي أن النساء في أستراليا أقل فرصاً من الرجال للحصول على دواء فشل القلب.

وأدّت الفرضيات القائلة بأن المرض رجالي فقط إلى عدم المساواة في الرعاية الصحية، إذ توفّيت خلال العقد الأخير أكثر من 8000 امرأة نتيجة غياب العدل بين الجنسين.





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٢- ألزهايمر

تُستَخدم اختبارات الذاكرة اللفظية بغية الكشف عن النساء المصابات بمرض "ألزهايمر".

وأظهرت الأبحاث التي أجراها علماء أمريكيون، عام ٢٠١٦، أن أداء النساء في المراحل الأولى من "ألزهايمر" أفضل من الرجال، ومع ذلك يتم اكتشاف المرض متأخراً لدى النساء ما يمنع العلاج المبكر.





٣- التجارب الطبية

تم استبعاد النساء تاريخياً من التجارب الطبية، ما أدى إلى إنتاج أدوية أقلّ أماناً أو فعاليةً بالنسبة إليهنّ.

وفي الولايات المتحدة، سحبت إدارة الأغذية والعقاقير ٨ أدوية بين عاميْ 1997 و2001، كانت تتضمّن مخاطر غير مقبولة للنساء.

وحتى اليوم، لا تزال المشاركة في التجارب الطبية ترجّح كفة الرجال، ولا تأخذ جميع البحوث الدوائية مسألة "الجندر" في الاعتبار، عند تحليل النتائج.





٤- دمى الإنعاش

أظهرت دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا، عام ٢٠١٨، أن النساء أقل عرضة لتلقي الإنعاش القلبي الرئوي من المارة أثناء توقف القلب، ويستعمل التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي "الدمى الذكورية" فقط، ولكن التعامل مع "الدمى الأنثوية" يرفع درجة التأهيل ويحقق التوازن في مجابهة الحالات الطارئة.





٥- بطانة الرحم

النساء اللاتي يعانين من التهاب بطانة الرحم، وهي حالة تصيب سيدة من كل ١٠ سيدات في سن الإنجاب، غالباً ما ينتظرن أكثر من ٧ سنوات لإجراء التشخيص.

ويرى كثير من الأطباء أن أعراض الألم الشديد التي تحيط بالحيض "طبيعية"، لكن التشخيص في الوقت المناسب يمكن أن ينقذ النساء من سنوات ألم ومعاناة.