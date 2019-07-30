شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب مختلفة للتلعثم ..اعرف إزاى تعالج كل مشكلة منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التلعثم هو عدم القدرة على الحديث بشكل صحيح مما يؤثرعلى التواصل مع الأخرين وهو من الاضطرابات المنتشرة وخصوصا بين الأطفال مما يؤثر على حالتهم النفسية، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك أسباب مختلفة للإصابة بالتلعثم وهى:

1: قد يكون التلعثم ناتج عن عدم التواصل مع الطفل بشكل صحيح وذلك فى مرحلة نطق الكلمات والحروف فقد تهمل بعض الأمهات الحديث مع ابنائهن مما يؤثرعلى اللغة ويسبب التلعثم، وهنا ينصح الامهات بالمتابعة مع اخصائى تخاطب لتدريب الطفل على النطق الصحيح مع تشجيعه فى المنزل على النطق السليم.



التلعثم

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2:قد يكون بسبب إصابة الجهاز العصبى ببعض المشاكل ومنها الجلطات وإصابة الدماغ، وهنا ينصح بالمتابعة مع الطبيب فورا لوصف العلاج المناسب للحالة مع التأهيل وتنظيم عملية التنفس والعلاج الطبيعى.

3:الصدمات النفسية والانهيار العصبى يزيد من خطر الإصابة بالتلعثم وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين والتأتأة فى الكلام، وفى هذه الحالة يصف الطبيب بعض الأدوية المهدئة والتى تعالج الاكتئاب والاضطرابات النفسية .